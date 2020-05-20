Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией: кого хотят освободить

Владимир Зеленский анонсировал обмен пленными между Украиной и РФ / Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса, собирается провести с Россией обмен пленными.

Украинская сторона хочет освободить политзаключенных, которые находятся в РФ и в захваченном страной Крыму, рассказал Зеленский на пресс-конференции.

По словам главы государства, Киев не отпускает вопрос захваченных территорий и не отказывается от минского формата (Украина, Россия, ОБСЕ) для урегулирования конфликта на Донбассе, но не секрет, что на переговорах присутствуют люди с паспортами РФ.

"Мы готовы обсуждать все, но с людьми, которые являются гражданами Украины... Сейчас все страны занимаются Ковидом…", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона должна встречаться с российским лидером Владимиром Путины и договариваться.

"…все нас поддерживают в том, что после эпидемии у нас должна быть встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.)… Мы не отказываемся от Минска, но я готов к любому формату, который поможет окончить войну. Нам нужен результат", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 апреля состоялся первый в 2020 году обмен пленными на Донбассе – украинская сторона снова обменялась пленными с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия.