Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией: кого хотят освободить

Киев и Москва могут обменяться пленными после завершения карантина, сообщил президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса, собирается провести с Россией обмен пленными.
Украинская сторона хочет освободить политзаключенных, которые находятся в РФ и в захваченном страной Крыму, рассказал Зеленский на пресс-конференции.
По словам главы государства, Киев не отпускает вопрос захваченных территорий и не отказывается от минского формата (Украина, Россия, ОБСЕ) для урегулирования конфликта на Донбассе, но не секрет, что на переговорах присутствуют люди с паспортами РФ.
"Мы готовы обсуждать все, но с людьми, которые являются гражданами Украины... Сейчас все страны занимаются Ковидом…", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что украинская сторона должна встречаться с российским лидером Владимиром Путины и договариваться.
"…все нас поддерживают в том, что после эпидемии у нас должна быть встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.)… Мы не отказываемся от Минска, но я готов к любому формату, который поможет окончить войну. Нам нужен результат", – подчеркнул глава государства.
Напомним, 16 апреля состоялся первый в 2020 году обмен пленными на Донбассе – украинская сторона снова обменялась пленными с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".