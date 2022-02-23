Признание "ЛДНР" и войска РФ на Донбассе: Украина призвала мир остановить Москву

Территориальная целостность Украины гарантирована рядом базовых международных документов.
Официальный Киев призывает международное сообщество к жесткой реакции на решение Совета Федерации РФ об использовании российских войск за рубежом. Признание Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе расценивается как нарушение территориальной целостности Украины и вооруженная агрессия. Государство призывает принять жесткие меры против России. И если ее не остановить, российская военная мощь может быть применена по всему миру. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
В среду, 23 февраля, ведомство опубликовало сообщение, в котором речь идет о том, что украинский МИД призывает международное сообщество к серьезной реакции на решение Совфеда РФ об использовании российских войск за границей.
Признание официальной Москвой "ЛДНР" на оккупированных районах Донбасса рассматривается Киевом как вооруженная агрессия против Украины.
"Признание и поддержка Москвой так называемых "ЛДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины международно-противоправны и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии", - отметили в дипломатическом ведомстве.
В МИД указали, что территориальная целостность и суверенитет Украина обеспечены международным правом и рядом документов. Речь идет в том числе об Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года, а также российско-украинских соглашений, в которых зафиксированы обязательства Москвы перед Киевом.
Читайте такжеГраницы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по ДонбассуУкраинское государство призывает принять меры против России. Если мир не применит решительные шаги в отношении Москвы, применение военной мощи станет возможным в любом регионе мира.
"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора безотлагательные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремля. Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.
Смотрите видео ТСН – в Евросоюзе согласовали санкции против России
Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Подписаны договора о дружбе с "республиками".
Вечером того же дня Россия начала вводить войска на оккупированные районы Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения заявил, что Россия фактически выходит из Минских соглашений. В связи с этим Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.
Госдума РФ и Совфед 22 февраля ратифицировали "договора о дружбе" России и "ЛДНР". После подписания Путиным законов о ратификации процедура официального признания российских образований на оккупированном Донбассе была завершена.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Москва признала "ДНР" и "ЛНР".
На заседании Совфеда РФ парламент утвердил обращение Путина, который призвал "разрешить" ему использовать российские войска за рубежом. Речь шла о вводе военных подразделений России на Донбасс.
Главред рекомендует:
- "Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"
- Признание границ "ЛДНР" и ультиматум по Крыму и НАТО: главные заявления Путина на пресс-конференции
- Евросоюз ввел сокрушительные санкции против России из-за "ЛДНР"