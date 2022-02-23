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Признание "ЛДНР" и войска РФ на Донбассе: Украина призвала мир остановить Москву

23 февраля 2022, 11:50
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Территориальная целостность Украины гарантирована рядом базовых международных документов.

Украина
Украина призывает мир остановить агрессивные действия Москвы против Киева / Фото Reuters

Официальный Киев призывает международное сообщество к жесткой реакции на решение Совета Федерации РФ об использовании российских войск за рубежом. Признание Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе расценивается как нарушение территориальной целостности Украины и вооруженная агрессия. Государство призывает принять жесткие меры против России. И если ее не остановить, российская военная мощь может быть применена по всему миру. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В среду, 23 февраля, ведомство опубликовало сообщение, в котором речь идет о том, что украинский МИД призывает международное сообщество к серьезной реакции на решение Совфеда РФ об использовании российских войск за границей.

Признание официальной Москвой "ЛДНР" на оккупированных районах Донбасса рассматривается Киевом как вооруженная агрессия против Украины.

"Признание и поддержка Москвой так называемых "ЛДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины международно-противоправны и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИД указали, что территориальная целостность и суверенитет Украина обеспечены международным правом и рядом документов. Речь идет в том числе об Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года, а также российско-украинских соглашений, в которых зафиксированы обязательства Москвы перед Киевом.

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"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора безотлагательные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремля. Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

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Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Подписаны договора о дружбе с "республиками".

Вечером того же дня Россия начала вводить войска на оккупированные районы Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения заявил, что Россия фактически выходит из Минских соглашений. В связи с этим Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Госдума РФ и Совфед 22 февраля ратифицировали "договора о дружбе" России и "ЛДНР". После подписания Путиным законов о ратификации процедура официального признания российских образований на оккупированном Донбассе была завершена.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Москва признала "ДНР" и "ЛНР".

На заседании Совфеда РФ парламент утвердил обращение Путина, который призвал "разрешить" ему использовать российские войска за рубежом. Речь шла о вводе военных подразделений России на Донбасс.

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