Путин выдал новый бред и назвал "виновных" в убийстве украинцев

Российский диктатор перекладывает всю свою вину за начало кровавой войны против Украины на Вашингтон.

Путин назвал виновных в войне против Украины / Фото: сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин назвал "виновного" в кровавой войне против Украины. Почему-то он не считает, что сам развязал её, а перекладывает вину на Вашингтон. Об этом он лично заявил во время своего выступления. Видео уже разлетелось в Сети.

Он заявил, что якобы США виноваты в том, что российские оккупанты массово убивают украинцев. А всё началось с "цветных революций", которые, по мнению Путина, произошли в Украине "из-за Вашингтона".

"Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту в Украине", — сказал Путин.

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Путин назвал виновных в войне против Украины / скриншот из видео

Война в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина сможет освободить оккупированный россиянами Крым примерно за 5-7 месяцев. У российской оккупационной армии нет ресурсов и сил, чтобы удержать захваченный полуостров. Но 2023 год будет тяжелым для Крыма, добавил Подоляк.

В Пентагоне заявили, что военное руководство США понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины имеют возможности для перехода к следующей фазе войны.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании отмечают, что Россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования затяжной войны против Украины. Если иностранные инвесторы купят эти бумаги, то они станут причастными к вторжению.

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