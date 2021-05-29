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Раздача паспортов России на Донбассе провалится только при одном условии – эксперт

29 мая 2021, 14:59
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Масса украинцев, помимо жителей ОРДЛО, уже давно получили российские паспорта, считает Юрий Романенко.

паспорт РФ
Если Киев будет решать проблемы украинцев, российская паспортизация в ОРДЛО ни на что не повлияет - эксперт / Фото: УНИАН

Россия раздает паспорта на Донбассе, чтобы укрепить свое влияние внутри Украины. Москва может пойти на "защиту" граждан РФ в ОРДЛО в любой момент и этого не скрывает. Сейчас Киев не может ничего сделать, чтобы прекратить такую практику. Однако если простые граждане увидят, что украинское государство решает их проблемы, то раздача таких документов ни на что не повлияет. Об этом заявил политолог Юрий Романенко.

В чате на Главреде эксперт рассказал о том, что Москва не скрывает своих планов по так называемой "защите" людей, которые получили паспорта РФ в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И теперь вне зависимости от того, будут ли "ДНР" и "ЛНР" или нет, люди на данных территориях уже получили паспорта. При этом у многих других украинцев также есть российские документы, так как они годами работают в России.

"Россия решает вопрос своего влияния на Украину изнутри. И теперь в любой момент Россия может начать "защищать" людей с российскими паспортами, и в России об этом говорят открыто. Потому, независимо от того, будет "ЛДНР" или нет, люди уже получили российские паспорта. Более того, уверен, что масса украинцев, помимо жителей ОРДЛО, давно получили паспорта РФ, потому что годами работают в России", - отметил Романенко.

По его словам, Украина не может противостоять российской паспортизации и ликвидировать такую угрозу. Однако если государство будет решать проблемы украинцев, то раздача паспортов РФ ни к чему не приведет, так как граждане в таком случае будут лояльно относиться к Киеву.Читайте такжеЛавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии

"Вопрос в другом – насколько украинское государство вообще может работать с такого рода вызовами и купировать их. Мы не можем сейчас воспрепятствовать выдаче россиянами паспортов жителям ОРДЛО и не можем нейтрализовать угрозу. Купировать угрозу можно тогда, когда работа нашего государства вызывает уважение у простых граждан. Если простые граждане будут видеть, что государство решает их проблемы, то ничего не изменится от того, что Россия раздает или не раздает свои паспорта. Потому что граждане будут лояльно настроены по отношению к украинскому государству и будут его защищать в случае необходимости. Если же государство не выполняет эти функции, граждане не будут его защищать. А тогда, как это уже неоднократно бывало в украинской истории, такое государство рискует исчезнуть", - подчеркнул Юрий Романенко.

Раздача паспортов РФ в ОРДЛО

  • Российская парламентская партия Справедливая Россия 22 марта заявила о своих планах по созданию в оккупированном Донецке офиса, на базе которого жителей ОРДЛО будут консультировать по вопросам получения гражданства РФ и участия в выборах в России.
  • Общественная организация Восточная правозащитная группа 28 марта сообщила о том, что Москва поставила местным оккупационным администрациям ОРДЛО организовать выборы на данных территориях в Госдуму РФ. Проголосовать должны около 250-300 тысяч "избирателей".
  • Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий 24 апреля сказал, что до конца 2021 года, согласно ожиданиям российского государства, гражданами РФ могут стать еще 500 тысяч украинцев, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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