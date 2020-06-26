"Зеленский потеряет всё": эксперты рассказали, что станет катастрофой для президента

Роспуск Рады - почему Зеленский потеряет всё / president.gov.ua

Роспуск Рады в данный момент невыгоден президенту Владимиру Зеленскому, а досрочные выборы – и вовсе могут обернуться политической катастрофой, отмечают эксперты.

По мнению главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, для роспуска Рады сейчас нет юридических оснований. Да, теоретический повод – отсутствие ряда назначений министров в правительстве – есть, но этого не хватит без поддержки Конституционного суда. Если КСУ не подтвердит законность такого повода – то игра проиграна. А на этот раз суд вряд ли примет сторону президента.

"В отличие от прошлого года, когда КСУ поддержал роспуск Рады из-за отсутствия коалиции, сейчас КСУ не демонстрирует такой лояльности к президенту, так как несколько его инициатив были раскритикованы. И потому повторения прошлого года уже не будет. Разные политические силы будут обжаловать решение президента о роспуске, и так просто это уже не удастся сделать", – пояснил Фесенко в комментарии Главреду.

Читайте также"Не слушаются Зеленского": нардеп рассказал о "расколе" монобольшинстваБолее того – Зеленскому и самому сейчас не выгодно распускать правительство.

"Сейчас Зеленский контролирует минимум 80% членов своей фракции, и ему этого достаточно. Но если будут досрочные выборы, то монобольшинства уже и близко не будет – и тогда придется создавать коалицию и идти на уступки. Как и не будет у него контролируемого правительства. То есть президент потеряет все, что сейчас имеет", – резюмировал Фесенко.

Его позицию разделяет глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний. По его мнению, в роспуске Рады заинтересованы маловлиятельные политики.

"Роспуск летом маловероятен. Эти слухи в политике распространяют две группы. Первая – внепарламентские и часть парламентских политиков, которые либо не прошли в Раду, или стараются усилить свои позиции после недавних соцопросов и выдают желаемое за действительное. Вторая – это политические эксперты и политики, приближенные к Офису президенту и заинтересованные в большем влиянии на монобольшинство, которое голосует все более неоднозначно", – заявил Доний.

Причем такие слухи он назвал не более чем пугалкой для несговорчивых парламентариев.

Ранее в Слуге народа оценили угрозу роспуска Рады. Слуга народа больше не получит такого представительства в Раде, считает Давид Арахамия.