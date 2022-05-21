Россия 85 дней воюет не с НАТО, а с Украиной: диалога не будет, пока Москва не прозреет – Подоляк

Россия должна адекватно оценивать ход боевых действий и позицию своего государства - Подоляк / Коллаж Соцсети, Офис президента

Адекватного переговорного процесса между Украиной и Россией не будет до тех пор, пока Москва не обретет объективный взгляд на ситуацию. Российское государство до сих пор не осознало, что 85 дней оно воюет против Киева, а не против Североатлантического альянса. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, делегат Киева на переговорах с Москвой Михаил Подоляк.

В интервью Настоящее время он сказал о том, что российские власти не понимают реальной картины ситуации и не воспринимают ее адекватно. Поэтому возникают проблемы с переговорами.

Читайте такжеАрмия Украины сможет пойти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца – CIT"На сегодняшний день, к сожалению, Россия вернулась к такому первоначальному не совсем выразительному представлению о мире и своей роли в мире, до сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО, я еще раз подчеркну. И, естественно, это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс", - отметил Подоляк.

По его словам, сторонам, по сути, не о чем вести диалог, поскольку российская сторона в своем восприятии обстановки далека от реальности.

"Не о чем говорить, нет пересекающихся линий, когда стороны готовы определенно и объективно, подчеркиваю, логично объяснять свои мотивы. Трудно слушать все время, когда тебе говорят: "У вас там нацисты", - объяснил украинский переговорщик.

При этом он подчеркнул, что переговоры, как обязательная составляющая всего процесса, должны присутствовать. Однако в ходе диалога стороны должны адекватно оценивать ситуацию, ход боевых действий и позицию своего государства.

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Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее говорил, что армия Украины может пойти в масштабное контрнаступление уже в середине июня. До конца мая-начала июня должно поступить тяжелое вооружение от Запада. После этого будут сформированы подразделения для проведения наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что и ВСУ, и войскам РФ нужно пополнить резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. По его мнению, украинская армия может пойти в наступление в середине-второй половине июня. Однако для этого на балансе Вооруженных сил Украины должно быть тяжелое оружие от Запада.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия готова к полномасштабному контрнаступлению. Но ВСУ нуждаются в срочных поставках тяжелого оружия, чтобы убрать преимущество России в военной технике. Планы сил обороны Украины на ближайшие месяцы – вытеснение оккупантов с юга и востока украинского государства.

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