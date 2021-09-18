Россия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины

Украина должна заявить миру, что Россия поставила точку в Минских соглашениях – дипломат / УНИАН

Участие жителей ОРДЛО в выборах в российскую Госдуму указывает на то, что Россия перешла к отторжению оккупированного Донбасса от Украины и фактически вышла из Минских соглашений. Сейчас Киев получает уникальную возможность для того, чтобы показать эту ситуацию миру. Признания выборов в российский парламент нелегитимными является недостаточным шагом. Нужно сделать заявления на уровне МИД и Верховной Рады о том, что Москва поставила точку на "Минске". Об этом сказал дипломат Руслан Осипенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия демонстрирует шаги, которые можно воспринять как выход из Минских соглашений. Признания нелегитимными выборов в Госдуму недостаточно. Нужно идти еще дальше и сделать заявления на высоком уровне – речь идет о МИД и Верховной Раде – о срыве Россией процессов по Донбассу. Нужно зафиксировать эту ситуацию и показать ее международному сообществу.

"Сегодня Украина имеет уникальный шанс для того, чтобы сказать, что фактически Россия вышла из Минских соглашений. Этот шанс надо использовать. Что для этого практически надо сделать? Два заявления. Первое заявление - МИД ко всем нашим зарубежным партнерам, ко всем международным организациям, с которыми мы поддерживаем отношения, о том, что Россия фактически использует украинских граждан на оккупированных территориях в своих политических выборах. Она подрывает минский процесс, потому что логика минского процесса - возвращение этих территорий, этих граждан в Украину. Россия ровно противоположные вещи делает, поэтому для нас это шанс и окно возможностей сделать такие заявления. Второе заявление должно быть Верховной Рады для того, чтобы показать, что исполнительная ветвь власти и законодательная одновременно обращаются с заявлением, чтобы зафиксировать в истории факт того, что Россия этими действиями ставит точку на Минских соглашениях", - считает дипломат.Читайте также"Выборы" в Госдуму на Донбассе и в Крыму – вне закона: Украина жестко предупредила Россию об ударе

Также он добавил, что уже не имеет никакого значения вопрос признания или непризнания нового созыва Госдумы. Россия перешла на новый этап войны, и теперь она не скрывает свое участие в событиях на Донбассе, а отрезает оккупированные ОРДЛО от Украины. Это и должен продемонстрировать Киев.

"Россия фактически перешла от гибридной войны, где она прятала своих военных и говорила, что их нет, к прямым действиям по отторжению оккупированных регионов от Украины. Поэтому это должно быть зафиксировано политически - и для истории, и для наших международных партнеров", - подчеркнул Руслан Осипенко.

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Напомним, в России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. Москва проводит избирательный процесс в оккупированных Крыму и Донбассе, что противоречит международному законодательству. В Офисе президента Украины уже заявили, что результаты выборов на украинских территориях юридически и политически ничтожны, а украинцы могут принять в них участие с целью собственной безопасности.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью говорил, что Банковая уже не рассматривает Минские соглашения в качестве действенного механизма по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам гаранта, он намерен искать альтернативные пути разрешения ситуации на переговорах с президентом США Байденом и главой РФ Путиным.

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и сказал, что если Верховная Рада примет закон о переходном периоде на Донбассе, то Москва увидит в этом односторонний выход Киева из Минских соглашений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не пойдет на новые переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не появятся условия для реализации "Минска". Как утверждает российский дипломат, в Киеве, якобы принимают законы, которые противоречат договоренностям.

Спикер Банковой Сергей Никифоров сказал, что дискуссия по поводу встречи в нормандском формате продолжается. Зеленский стремится к тому, чтобы встреча Украины, Германии, Франции и России прошла на уровне лидеров государств и стала конструктивной.