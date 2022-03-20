"С Путиным мира больше не будет": депутат Бундестага назвал единственный выход для прекращения войны

В Германии оценили необходимость переговоров с российским президентом о прекращении войны в Украине. По словам эксперта Христианского-демократического союза (ХДС) по внешней политике и глава комитета Бундестага по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер, это переговоры не имеют смысла, пишет издание DW.

"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась. Единственный вариант, которого мы должны достичь, чтобы Россия вывела войска из Украины. Переговоры не приведут к решению проблемы. Нейтралитет (Украины. – ред) или подобный результат вряд ли. будут ли означать долгосрочный мир. С Путиным мира больше не будет ", - сказал Кизеветтер.

Он считает, что навязанный нейтралитет не имеет ничего общего с демократией.

Читайте также"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииПо мнению Кизеветтера, Совет безопасности ООН мог бы предоставить Украине гарантии безопасности. Но для этого наиболее влиятельный орган ООН должен разработать решение, позволяющее лишить постоянных членов Совета безопасности - США, Россию, Китай, Великобританию и Францию ​​- права налагать вето в случае нарушения этих гарантий.

Кизеветтера отметил, что решение в Совбезе ООН должно приниматься большинством голосов.

"В противном случае страны, имеющие право вето, такие как Россия, которые сами совершают нападения, могут заблокировать любую помощь" Украине, - подчеркнул он.

Напомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.

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