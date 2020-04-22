"Токсичный персонаж": политолог оценил идею о назначении Саакашвили в Кабмин Шмыгаля

Михаила Саакашвили рассматривают на пост вице-премьера / УНИАН

Кость Бондаренко, политолог и историк, директор Фонда "Украинская политика" специально для Главреда прокомментировал информацию о том, что бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассматривают в качестве вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля.

"Назначение Михеила Саакашвили на высокие государственные посты уже проходил в свое время Петр Порошенко, и его печальный опыт должен быть учтен. Саакашвили – весьма токсичный персонаж, который едва ли добавит "плюсов" Зеленскому. Более того, если президент примет такое кадровое решение и назначит Саакашвили на должность вице-премьера, это станет одной из наибольших ошибок Зеленского",- считает эксперт.

По мнению Бондаренко, Саакашвили в последнее время активно мечется от проекта к проекту и нигде не преуспевает - ни в каком качестве.

"Саакашвили уже не знает, как и куда себя пристроить: то он, сидя в Одессе, пытается гнать информационные волны, то он шлет предложения правительству Грузии закрыть уголовные дела против него хотя бы на время, а он тем времем начнет помогать Грузии инвестициями, теперь он уже метит в украинское правительство", - считает эксперт.

Читайте такжеАваков показал видео, как швырнул в Саакашвили стакан с водойКроме того, Бондаренко напомнил о давнем конфликте между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым.

"В любом случае, не стоит забывать о существующем конфликте между Саакашвили и Аваковым, который с назначением Саакашвили на должность вице-премьера может обостриться и получить новое развитие. Если Зеленский хочет заблокировать работу правительства и сделать Кабмин недееспособным, то назначение Саакашвили станет наилучшим способом добиться этого",- заявил он.

Далее, Бондаренко рассказал о том, что Саакашвили попал в украинскую политику как креатура тогдашнего вице-президента США Джо Байндена. И назначение экс-президента Грузии сейчас в Кабмин еще более сильно осложнит отношения Киева и Вашингтона.

"Кроме того, не стоит забывать, что в свое время кандидатуру Саакашвили порекомендовал Петру Порошенко американский демократ, а ныне главный конкурент Трампа на президентских выборах в США – Джо Байден, дабы трудоустроить каким-то образом Саакашвили. Назначение Михо на высокий пост в правительство сейчас может иметь негативные последствия для Зеленского и плохо сказаться на его взаимоотношениях с Дональдом Трампом", - подытожил он.

Напомним, ранее информацию о том, что кандидатура Михаила Саакашвили как вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля обсуждается во фракции Слуга народа подтвердила нардеп Евгения Кравчук.