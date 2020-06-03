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"Пошли все к черту": Саакашвили вскипел из-за вопроса журналиста

3 июня 2020, 18:56

Глава Нацсовета реформ резко ответил на вопрос о том, когда ждать результатов его работы.

Саакашвили
Саакашвили резко высказался, когда ждать результатов его работы / УНИАН

Экс-президент Грузии и ныне глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на вопрос о том, когда стоит ждать результатов его работы.

Журналист Андрей Павловский опубликовал видеозапись онлайн-конференции на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери!" - заявил политик.

Назначение Саакашвили

Ранее Саакашвили поведал о том, что на новой должности первую очередь он займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Михаил Саакашвили Нацсовет реформ
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