Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева

Германия готова к консультациям с Украиной по СП-2, - Офис президента / УНИАН

В Германии готовы к переговорам по вопросу строительства газопровода Северный поток-2, которые ранее инициировала Украина. Киев продолжает акцентировать внимание на том, что реализация трубопровода Газпрома несет угрозу безопасности украинского государства и всей Европы.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел консультации с уполномоченным по вопросам Восточной Европы министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом. В ходе переговоров украинский чиновник заявил немецкому дипломату о том, что Украина считает газопровод Северный поток-2 угрозой безопасности государства и всей Европы.Читайте такжеНа Германию смотреть не будут: США пообещали России "санкционную пощечину" из-за Северного потока-2

Представитель Берлина, в свою очередь, сказал, что Германия готова к консультациям с Украиной по вопросу СП-2.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по" Северному потоку-2", которые инициировало наше государство", - подчеркивается в сообщении.

Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский в июне призывал Запад остановить завершение российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода является угрозой безопасности украинского государства.

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Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупреждал Москву о том, что если Путин использует СП-2 в качестве оружия против Украины, Европа прибегнет к отключению трубопровода.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Константин Грищенко допустил ситуацию, при которой запуск СП-2 отложат на 3-4 года в случае, если новым канцлером ФРГ станет кандидат от Партии зеленых.

Соединенные Штаты и Германия 21 июля договорились о декларации по Северному потоку-2. Как заявляют в Вашингтоне и Берлине, документ предполагает работу над продлением российско-украинского договора по транзиту газа еще на 10 лет. Если Россия пойдет на новую агрессию в отношении Украины, ФРГ должна будет запустить национальные санкции против РФ и выступить с аналогичной инициативой на уровне ЕС.

Советник Госдепа Дерек Шолль считает, что худший сценарий для Украины в данной ситуации – запуск СП-2 и отсутствие компенсации для Киева. Однако Запад и украинское государство работают над тем, чтобы этого не произошло.