Шмыгаль заявил об инициативе по решению кризиса с Нафтогазом

Государство предлагает Набсовету Нафтогаза подписать новые контракты / УНИАН

Государство готово к подписанию контрактов с членами Наблюдательного совета компании Нафтогаз на год, как и с гендиректором компании. За этот период на конкурсной основе должны быть избраны новый Набсовет и руководитель НАК. В ходе переговоров с членами Набсовета компании обсуждалась возможность включения в совет гражданина Соединенных Штатов Америки. Правительство надеется на положительное решение совета и готово продолжать реформу корпоративного управления в Украине. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходной период", - сказал премьер в ходе встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба правительства.Читайте такжеКоболев назвал причины своего увольнения из Нафтогаза

Кроме того, Шмыгаль добавил, что на переговорах с Набсоветом стороны говорили о возможность подключения к совету представителя США. По словам главы правительства, он надеется на положительное решение вопроса.

Также он подчеркнул, что Украина вместе с международными союзниками продолжит работать над реформой корпоративного управления и среди важных аспектов реализации такой задачи видит восстановление работы номинационного комитета.

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