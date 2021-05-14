Шмыгаль заявил об инициативе по решению кризиса с Нафтогазом

В Набсовете Нафтогаза может появиться гражданин США.
Государство готово к подписанию контрактов с членами Наблюдательного совета компании Нафтогаз на год, как и с гендиректором компании. За этот период на конкурсной основе должны быть избраны новый Набсовет и руководитель НАК. В ходе переговоров с членами Набсовета компании обсуждалась возможность включения в совет гражданина Соединенных Штатов Америки. Правительство надеется на положительное решение совета и готово продолжать реформу корпоративного управления в Украине. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходной период", - сказал премьер в ходе встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба правительства.Читайте такжеКоболев назвал причины своего увольнения из Нафтогаза
Кроме того, Шмыгаль добавил, что на переговорах с Набсоветом стороны говорили о возможность подключения к совету представителя США. По словам главы правительства, он надеется на положительное решение вопроса.
Также он подчеркнул, что Украина вместе с международными союзниками продолжит работать над реформой корпоративного управления и среди важных аспектов реализации такой задачи видит восстановление работы номинационного комитета.
Новости НАК Нафтогаз
- Правительство Украины 28 апреля провело собрание акционеров национальной акционерной компании Нафтогаз, по итогам которого было принято решение признать неудовлетворительной работу Набсовета и правления НАК. Кабмин отправил в отставку руководителя Нафтогаза Андрея Коболева.
- В Нафтогазе раскритиковали решение Кабинета министров и заявили, что такие действия – это "юридическая манипуляция", так как собрание акционеров не может вносить представление об увольнении или назначении главы компании. Этот вопрос является прерогативой Наблюдательного совета.
- Компанию Нафтогаз возглавил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. В 2018 году он был исполнительным директором НАК.
- 30 апреля в Нафтогазе сделали заявление о том, что Набсовет после встречи с новым главой компании Юрием Витренко принял решение о прекращении своих полномочий. Полномочия совета прекратились 14 мая.