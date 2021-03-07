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Скандальный Рудьковский в письме к Зеленскому оправдался за "слугу народа"

7 марта 2021, 22:57
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По словам экс-министра, он также хотел бы встретиться с президентом, но в отсутствие такой возможности вынужден обращаться к главе государства через СМИ.

Рудьковский
Рудьковский написал письмо Зеленскому / newsradio.com.ua

Бывший министр транспорта и нардеп нескольких созывов Николай Рудькоский, которому вручили подозрение в похищении "слуги народа", обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В первую очередь, экс-чиновник сообщает в письме о своей непричастности к похищению бывшего гендиректора компании Нефтегаздобыча и действующего нардепа от Слуги народа Олега Семинского.

"По моей информации, в пятницу, 5 марта, в 11.00 Олег Семинский вместе с замом генпрокурора и ключевым нардепом от фракции "Слуга народа" были у президента Украины и формировали его мнение в деле об исчезновении, чтобы получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды", - пишет Рудьковский в письме, текст которого обнародовало издание Гордон.

По словам экс-министра, он также хотел бы встретиться с президентом, но в отсутствие такой возможности вынужден обращаться к главе государства через СМИ.

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По его словам, с 2012 года следователи и прокуроры ни разу не вызывали его для дачи показаний по делу об исчезновении Семинского. А само расследование и поиски пропавшего начались как раз по настоянию экс-министра.

В письме говорится также о том, что сразу после появления информации о причастности Рудьковского к этому делу, он вернулся в Украину, но так и не был вызван правоохранителями для дачи показаний.

Экс-министр отдельно остановился на целях, которые, по его мнению, преследует Семинский.

"Он (Семинский, - ред.), как член фракции Слуга народа, используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером", - пишет Рудьковский.

Он также подчеркнул, что во время нахождения в российской тюрьме (Рудьковского обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году) он подвергался давлению со стороны криминалитета и силовых структур государства-агрессора.

"Он (Семинский, - ред.) настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи", - говорится в письме.

По его мнению, президента Украины сейчас вводят в заблуждение в связи с этим делом.

"Я еще раз подтверждаю, что никакого отношения к исчезновению Олега Семинского не имел, и так же, как и Вы, заинтересован в справедливом публичном расследовании", - резюмирует Рудьковский.

Дело против Николая Рудьковского в РФ:

  • Напомним, Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.
  • Ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.
  • Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.
Владимир Зеленский Николай Рудьковский новости Украины Офис президента
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