Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"

Рудьковский / newsradio.com.ua

Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании Нефтегаздобыча Олега Семинского, который теперь является нардепом от Слуги народа.

По информации СМИ, в аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем ​​рождения.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей приветствие", - говорится в посте.

При этом Рудьковский ни словом не обмолвился об уголовном деле о похищении.

Дело против Николая Рудьковского в РФ: