Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"

По информации СМИ, в аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.
Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании Нефтегаздобыча Олега Семинского, который теперь является нардепом от Слуги народа.
По информации СМИ, в аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.
Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем рождения.
"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей приветствие", - говорится в посте.
При этом Рудьковский ни словом не обмолвился об уголовном деле о похищении.
Дело против Николая Рудьковского в РФ:
- Напомним, Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.
- Ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.
- Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.
Автор: Екатерина Трохимчук