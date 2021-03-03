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Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"

3 марта 2021, 19:28

По информации СМИ, в аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

Рудьковский
Рудьковский / newsradio.com.ua

Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании Нефтегаздобыча Олега Семинского, который теперь является нардепом от Слуги народа.

По информации СМИ, в аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем ​​рождения.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей приветствие", - говорится в посте.

При этом Рудьковский ни словом не обмолвился об уголовном деле о похищении.

Дело против Николая Рудьковского в РФ:

  • Напомним, Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.
  • Ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.
  • Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.
Николай Рудьковский новости Украины
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