УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ

20 марта 2021, 22:28
Прослушать новость
Остановить

Украина по международному праву не должна объявлять войну РФ, а значит не должна и вводить военное положение, комендантский час и т.п. меры.

потураев
Потураев высказался об агрессии России / УНИАН

"Слуга народа" Никита Потураев признался, что наша страна не может объявить войну России, поскольку не нападала на неё.

"По международному праву, та сторона, которая нападает на страну, объявляет войну. Россия напала на нашу страну и не объявила войну. Это коллизия", — заявил нардеп во время беседы с журналистами.

Потураев отметил, что Германия объявила в 1941 году войну СССР.

"Даже гитлеровская Германия объявила, ноту вручила, что они напали на СССР. Самолёты уже бомбили Киев, конечно, но ноту вручили. Нацисты были более порядочными в международных договорённостях, в договорных практиках, чем Российская Федерация", — считает нардеп.

Читайте такжеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе

Таким образом, по мнению парламентария, Украина по международному праву не должна объявлять войну РФ, а значит не должна и вводить военное положение, комендантский час и прочие меры.

Ситуация на Донбассе

  • Российские гибридные войска "ДНР" 3 марта объявили о том, что они получили разрешение открывать "упреждающий" огонь в направлении позиций Вооруженных сил Украины.
  • На следующий день в Кремле обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Киев перейдет красные линии, в Москве будут принимать решения.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сказал, что Россия и боевики "ЛДНР" заблокировали переговоры по Донбассу. Украина соблюдает перемирие, однако если будут провокации, украинские военные готовы дать отпор противнику.
  • Позже глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что обострение ситуации на Донбассе, возможно, продлится до начала новой волны переговоров в рамках Нормандского формата. Украинские войска мобилизованы и готовы открывать огонь в случае провокаций.

новости России Слуга народа военная агрессия РФ новости Украины Никита Потураев
Сейчас вы просматриваете новость «"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный ударЗеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосованиеОтмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на ДонбассеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на ДонбассеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Киев отреагировал на земельный указ Путина по КрымуКиев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму

Последние новости

23:15
У Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского
23:01
У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко Видео
22:28
"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ Видео
22:05
Беспорядки у Офиса Зеленского закончились салютом в честь Стерненко Видео
21:50
Врач бьет тревогу из-за ситуации в больницах для COVID-пациентов Видео
Реклама
21:20
Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина" Видео
20:57
У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП Видео
20:42
Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель
20:38
Жена Дяди Жоры Наталья Мичковская перенесла операцию
20:25
Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи Видео
20:14
Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами Видео
20:05
В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров Видео
19:48
Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников
19:41
В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе Видео
19:31
Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
19:28
В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"
19:07
Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca Видео
19:04
Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото
18:59
Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями Видео
18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19 Видео
Реклама
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в красной зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
Реклама
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять