"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ

Потураев высказался об агрессии России / УНИАН

"Слуга народа" Никита Потураев признался, что наша страна не может объявить войну России, поскольку не нападала на неё.

"По международному праву, та сторона, которая нападает на страну, объявляет войну. Россия напала на нашу страну и не объявила войну. Это коллизия", — заявил нардеп во время беседы с журналистами.

Потураев отметил, что Германия объявила в 1941 году войну СССР.

"Даже гитлеровская Германия объявила, ноту вручила, что они напали на СССР. Самолёты уже бомбили Киев, конечно, но ноту вручили. Нацисты были более порядочными в международных договорённостях, в договорных практиках, чем Российская Федерация", — считает нардеп.

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Таким образом, по мнению парламентария, Украина по международному праву не должна объявлять войну РФ, а значит не должна и вводить военное положение, комендантский час и прочие меры.

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