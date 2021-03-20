"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ

Украина по международному праву не должна объявлять войну РФ, а значит не должна и вводить военное положение, комендантский час и т.п. меры.
"Слуга народа" Никита Потураев признался, что наша страна не может объявить войну России, поскольку не нападала на неё.
"По международному праву, та сторона, которая нападает на страну, объявляет войну. Россия напала на нашу страну и не объявила войну. Это коллизия", — заявил нардеп во время беседы с журналистами.
Потураев отметил, что Германия объявила в 1941 году войну СССР.
"Даже гитлеровская Германия объявила, ноту вручила, что они напали на СССР. Самолёты уже бомбили Киев, конечно, но ноту вручили. Нацисты были более порядочными в международных договорённостях, в договорных практиках, чем Российская Федерация", — считает нардеп.
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Таким образом, по мнению парламентария, Украина по международному праву не должна объявлять войну РФ, а значит не должна и вводить военное положение, комендантский час и прочие меры.
Ситуация на Донбассе
- Российские гибридные войска "ДНР" 3 марта объявили о том, что они получили разрешение открывать "упреждающий" огонь в направлении позиций Вооруженных сил Украины.
- На следующий день в Кремле обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Киев перейдет красные линии, в Москве будут принимать решения.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сказал, что Россия и боевики "ЛДНР" заблокировали переговоры по Донбассу. Украина соблюдает перемирие, однако если будут провокации, украинские военные готовы дать отпор противнику.
- Позже глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что обострение ситуации на Донбассе, возможно, продлится до начала новой волны переговоров в рамках Нормандского формата. Украинские войска мобилизованы и готовы открывать огонь в случае провокаций.