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СМИ узнали о планах по выборам мэра Харькова после смерти Кернеса

22 декабря 2020, 10:00
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Досрочные выборы мэра Харькова могут пройти весной или осенью 2021 года.

Кернес
Кернес умер 17 декабря от последствий COVID-19 / УНИАН

В связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе объявят досрочные выборы. Согласно действующему законодательству, они могут пройти в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября. Не исключено, что до осени исполнять обязанности градоначальника будет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Об этом говорится в материале издания РБК-Украина "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль". Согласно процедуре, после смерти мэра секретарь городского совета в течение 15 дней должен обратиться в Верховную Раду с просьбой о проведении досрочных выборов. Игорь Терехов уже заверил, что он обратится к украинскому парламенту после похорон Геннадия Кернеса. После этого у Рады по закону будет 90 дней для назначения повторных выборов мэра города.

Однако, как утверждает замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, по закону, выборы могут пройти либо в последнее воскресенье марта, или же в последнее воскресенье октября.Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения

28 марта, скорее всего, выборы провести не удастся.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - считает Корниенко.

При этом собеседник издания в органах местного самоуправления в Харькове утверждает, что выборы мэра города, скорее всего, состоятся только осенью следующего года.

"До тех пор будет править Терехов", - подчеркнул источник.

Геннадий Кернес

новости Харькова Геннадий Кернес новости Украины
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