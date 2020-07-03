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У Зеленского назвали главную проблему Смолия на посту главы НБУ

НБУ оставался в коммуникационной политике, которая относится к парадигме десятилетней давности, считает советник Зеленского.

3 июля 2020, 09:06
Смолий считал недостаточно эффективную коммуникационную политику политическим давлением, утверждает советник Зеленского – Смолий отставка
Яков Смолий считал недостаточно эффективную коммуникационную политику политическим давлением, утверждает советник президента / УНИАН

Главная проблема Якова Смолия на посту председателя Национального банка Украины – не политическое давление.

Глава НБУ ошибочно считал недостаточно эффективную коммуникационную политику реальным политическим давлением, рассказал советник президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в эфире телеканала Дом.

По его мнению, Нацбанк оставался в коммуникационной политике, которая относится к парадигме десятилетней давности – "ты вроде бы объясняешь, но объясняешь только, когда тебе этого хочется".

"...основная проблема, которая была у Якова Смолия, равно, как и у руководства Национального банка, это не вопрос, связанный реально с политическим давлением, как пытался показать сам глава Национального банка, ошибочно предполагая, что недостаточно эффективная коммуникационная политика является реально политическим давлением…", – сказал советник.

Читайте такжеОтставка Смолия: названо имя возможного кандидата на пост главы НБУНапомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с поста председателя НБУ по собственному желанию и передал Владимиру Зеленскому. Смолий говорил, что его увольнение связано с "систематическим политическим давлением".

Позже – 2 июля, президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрили проект постановления об увольнении Смолия с должности.

Яков Смолий Владимир Зеленский отставка Олег Устенко
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