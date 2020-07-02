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Увольнение Смолия: в Раде сделали первый шаг

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал увольнение Смолия с поста главы Нацбанка.

2 июля 2020, 16:32
В Раде сделали первый шаг в сторону увольнения Смолия с поста главы НБУ – Смолий отставка
В Раде сделали первый шаг в сторону увольнения Якова Смолия с поста главы НБУ / УНИАН

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что в комитете одобрили проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя НБУ.

Проект постановления поддержали 16 членов комитета, написал народный избранник на своей странице в Facebook.

По его словам, за документ не голосовали представители фракции Голос.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ", – поделился Железняк.

Читайте также"Чрезвычайные риски": Порошенко "посеял панику" из-за отставки СмолияРанее сообщалось, что 1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении с поста главы Нацбанка по собственному желанию и передал президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что его увольнение связано с "систематическим политическим давлением" на Нацбанк.

Позже – 2 июля, стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускал, что нардепы могут голосовать за отставку главы Нацбанка 3 июля.

Яков Смолий отставка увольнение Ярослав Железняк
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