Увольнение Смолия: в Раде сделали первый шаг

В Раде сделали первый шаг в сторону увольнения Якова Смолия с поста главы НБУ / УНИАН

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что в комитете одобрили проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя НБУ.

Проект постановления поддержали 16 членов комитета, написал народный избранник на своей странице в Facebook.

По его словам, за документ не голосовали представители фракции Голос.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ", – поделился Железняк.

Читайте также"Чрезвычайные риски": Порошенко "посеял панику" из-за отставки СмолияРанее сообщалось, что 1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении с поста главы Нацбанка по собственному желанию и передал президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что его увольнение связано с "систематическим политическим давлением" на Нацбанк.

Позже – 2 июля, стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускал, что нардепы могут голосовать за отставку главы Нацбанка 3 июля.