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"Сначала нужно поработать": в ЕС ответили на вопрос Украины о дате вступления

3 февраля 2022, 11:01
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Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации.

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В Евросоюзе ответили на вопрос Украины о дате вступления/ Reuters

Выполнение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов, поэтому Украине сейчас стоит сосредоточиться на воплощении в жизнь этих договоренностей.

Однако конкретную дату, когда Украина может вступить в Евросоюз, в ЕС пока назвать не могут. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью ТСН во время визита в Киев.

"Премьер-министр Денис Шмигаль в собственном выступлении также подчеркнул, что сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации. И это то, что мы обсуждали. Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов", – отметил Домбровскис.

На вопрос журналистов, что он ответил на просьбу главы украинского правительства Дениса Шмыгаля назвать дату вступления Украины в Евросоюз, Домбровскис отметил, что не называл какие-либо возможные даты вступления. По его словам, в ЕС пока не могут сказать конкретные даты – сначала нужно "поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации".

Помощь Украине от ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский Союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 млрд евро. Об этом заявили в Офисе президента после встречи президента Украины Владимира Зеленского и вицепрезидента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

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Также ранее стало известно, что ЕС мобилизует до 6,5 миллиардов евро инвестиций для поддержки экономики Украины. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев.

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