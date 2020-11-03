Стало известно, кто в Раде ополчился против роспуска КСУ

Роспуск КСУ - кто в Раде выступает против и почему / hyser.com.ua

Четыре фракции в Верховной Раде выступили против законопроекта президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ.

Против выступили: Оппозиционная платформа – За жизнь, Голос, Европейская солидарность и депутатская группа За будущее.

В частности, представитель Голоса Ярослав Юрчишин заявил, что противостоять группе людей в КСУ, "которые работают в интересах страны-агрессора", нужно – но делать это надо законно.

Он предложил изменить формат голосования судей Конституционного суда – чтобы те принимали решения лишь консенсусом, то есть для каждого решения поднять кворум голосов судей с 12 до 17 человек. Такой законопроект уже зарегистрирован в Раде, добавил Юрчишин.

Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ"Уже неделю происходит истерика по поводу того, что сделал КС. Какое право имели депутаты обращаться в КС. Это происходило всегда со времен Независимости Украины. Что сделал КС? То же что и 1,5 года назад. Когда сказал, что досрочные выборы в Верховную Раду конституционные. Приказ о роспуске Рады конституционный. Тогда все нравилось. А сейчас – нет, потому что он позволил себе сказать, что закон неконституционный", – заявил представитель группы За будущее Игорь Палица.

Он добавил, что если кому-то не нравится Конституция, то основной закон страны нужно менять, а сам КСУ - реформировать. Но делать это надо законно, подчеркнул он.

Во фракции ЕС обвинили Зеленского в давлении на депутатов и попытке "получить ручной КС, который затем будет признавать все капризы Банковой".

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