Стало известно о новых планах Украины по Крыму

Депутаты ПАСЕ могут выразить поддержку Киеву и принять участие в Крымской платформе, считает Мария Мезенцева.
Украина намерена создать на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы неформальную Крымскую платформу, деятельность которой будет направлена на поддержание темы Крыма в политическом дискурсе и прав человека на аннексированном полуострове.
Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в среду, 20 января. По ее словам, неформальная Крымская платформа, согласно стратегии украинской делегации, должна появиться и на полях ассамблеи.
"В новой стратегии нашей делегации … инициатива о неформальной платформе поддержки темы Крыма и прав человека, что является одним из форпостов деятельности ПАСЕ. Неформальная платформа поддержки Украины уже основана, как Крымская платформа. Такое же название она будет иметь и на площадках ПАСЕ. И мы будем… об этой инициативе информировать потенциальных партнеров - депутатов ПАСЕ, чтобы они к этой платформе присоединялись", - подчеркнула она.Читайте такжеПолитик раскрыл план возвращения Крыма в Украину
Крымская платформа
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября прошлого года в ходе своего визита в Турцию заявил, что украинское государство создает переговорную площадку – Крымская платформа, в рамках которой будут обсуждаться вопросы деоккупации полуострова и урегулирования ситуации с нарушением прав человека.
- Крымскую платформу поддержал турецкий президент Реджеп Эрдоган, который выразил готовность Анкары принять участие в проекте. Также он подчеркнул непризнание Турцией аннексированного Крыма территорией России.
- В МИД 28 октября заявили, что инициативу по созданию Крымской платформы поддержали и в Вашингтоне.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 декабря рассказал, что Киев разработал 5 ключевых направлений, в рамках которых будет реализована работа Крымской платформы.