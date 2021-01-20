Стало известно о новых планах Украины по Крыму

Крымская платформа должна появиться и в ПАСЕ / Цензор.нет

Украина намерена создать на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы неформальную Крымскую платформу, деятельность которой будет направлена на поддержание темы Крыма в политическом дискурсе и прав человека на аннексированном полуострове.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в среду, 20 января. По ее словам, неформальная Крымская платформа, согласно стратегии украинской делегации, должна появиться и на полях ассамблеи.

"В новой стратегии нашей делегации … инициатива о неформальной платформе поддержки темы Крыма и прав человека, что является одним из форпостов деятельности ПАСЕ. Неформальная платформа поддержки Украины уже основана, как Крымская платформа. Такое же название она будет иметь и на площадках ПАСЕ. И мы будем… об этой инициативе информировать потенциальных партнеров - депутатов ПАСЕ, чтобы они к этой платформе присоединялись", - подчеркнула она.Читайте такжеПолитик раскрыл план возвращения Крыма в Украину

Крымская платформа