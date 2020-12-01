Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ

В Слуге народа не готовы поддержать законопроект Зеленского по перезагрузке КСУ - Корниенко / УНИАН

Парламентарии от фракции Слуга народа не смогли выработать единой консолидированной позиции по вопросу поддержки законопроекта Владимира Зеленского, предусматривающего отмену резонансных решений КСУ и увольнение судей.

Как рассказал глава пропрезидентской партии Александр Корниенко в интервью Hromadske, лично он поддерживает законодательную инициативу, однако мнения во фракции разделились, что значительно усложнило принятие решения.

"Партия у нас пестрая. Разные мысли в ней есть. Тут как раз возникла ситуация, когда мнения разделились, и какое либо окончательное решение было трудно принять. Тем более, если мы говорим о фракции, которая еще более пестрая, чем партия", - рассказал Корниенко.

Парламентарий не обозначил количество голосов в поддержку проекта закона Зеленского по КСУ в СН, однако при этом отметил отсутствие согласия по инициативе со стороны других фракций и депутатских групп.

"Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А снаружи поддержки тоже по разным причинам нет", - утверждает Корниенко.Читайте такжеСтало известно, как в Верховной Раде намерены решить проблему с КСУ

Глава партии Слуга народа добавил, что власти работают над урегулированием ситуации с КСУ. Уже на этой неделе будет принято решение о возвращении в УКУ статьи 366-1, признанной судом неконституционной.

"На этой неделе мы сделаем первый шаг. Он будет касаться возвращения ответственности за декларирование. Это возвращение так называемой 366-й статьи. Следующим шагом будет возврат всего механизма декларирования", - подчеркнул Александр Корниенко.

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