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Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ

1 декабря 2020, 09:57

По словам Александра Корниенко, Рада уже на этой неделе проголосует за восстановление уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Корниенко
В Слуге народа не готовы поддержать законопроект Зеленского по перезагрузке КСУ - Корниенко / УНИАН

Парламентарии от фракции Слуга народа не смогли выработать единой консолидированной позиции по вопросу поддержки законопроекта Владимира Зеленского, предусматривающего отмену резонансных решений КСУ и увольнение судей.

Как рассказал глава пропрезидентской партии Александр Корниенко в интервью Hromadske, лично он поддерживает законодательную инициативу, однако мнения во фракции разделились, что значительно усложнило принятие решения.

"Партия у нас пестрая. Разные мысли в ней есть. Тут как раз возникла ситуация, когда мнения разделились, и какое либо окончательное решение было трудно принять. Тем более, если мы говорим о фракции, которая еще более пестрая, чем партия", - рассказал Корниенко.

Парламентарий не обозначил количество голосов в поддержку проекта закона Зеленского по КСУ в СН, однако при этом отметил отсутствие согласия по инициативе со стороны других фракций и депутатских групп.

"Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А снаружи поддержки тоже по разным причинам нет", - утверждает Корниенко.Читайте такжеСтало известно, как в Верховной Раде намерены решить проблему с КСУ

Глава партии Слуга народа добавил, что власти работают над урегулированием ситуации с КСУ. Уже на этой неделе будет принято решение о возвращении в УКУ статьи 366-1, признанной судом неконституционной.

"На этой неделе мы сделаем первый шаг. Он будет касаться возвращения ответственности за декларирование. Это возвращение так называемой 366-й статьи. Следующим шагом будет возврат всего механизма декларирования", - подчеркнул Александр Корниенко.

Конституционный кризис в Украине

  • КСУ 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовное наказание для государственных служащих за внесение недостоверной информации в налоговые декларации.
  • После принятия решения о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры в Украине на заседании СНБО, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона №4288. Инициативой предлагается признание ничтожными решений КСУ по антикоррупционным законам и прекращение полномочий судей Конституционного суда.
  • 27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект по восстановлению электронного декларирования в Украине. В тексте документа под №4434 речь идет об отдельном определении наказания за невнесение декларации, исключении статьи 366-1 из УКУ и дополнение свода законов новой статьей 3662 под названием "Декларирование недостоверной информации".
  • 28 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что законопроект по е-декларациям примут в первом чтении уже на этой неделе, тогда как по КСУ готовится компромиссное решение.

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