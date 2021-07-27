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Свежий рейтинг партий: "слуги народа" теряют свои позиции

27 июля 2021, 19:46

"Слуг народа" готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Выборы
Результаты свежего соцопроса / УНИАН

У "слуг народа" и нардепов от ОПЗЖ значительно снижаются рейтинги, в то же время, у партий Виталия Кличко и Владимира Гройсмана показатели растут, говорится в опросе, проведенном социологической группой Рейтинг в течение 23-25 июля 2021 года.

"Слуг народа" готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По данным предыдущего опроса, проведенного в июне, их поддерживали 24,9% украинцев.

За партию "Европейская солидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, в июне было 12,8%.

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, в прошлом месяце было 4,5%. "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, в июне - 4,1%.

Рост также показала партия "Свобода" - 3,4%, по данным предыдущего опроса - 2,6%.

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Напомним, ранее сообщалось:

5 марта социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.

По данным Центра Разумкова, в начале февраля 2021 почти половина украинцев хотела проведения досрочных выборов президента Украины. Согласно опросу, у Владимира Зеленского были шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.

Согласно опросу КМИС, если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года, то за Зеленского отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.

Аудитория опроса

Население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса

CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 ​​июля 2021.

Свобода Батькивщина рейтинги Слуга народа социологический опрос
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