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Вакарчук не перестал быть нардепом: не хватило голосов

18 июня 2020, 12:30

В Раде не поддержали решение прекратить депутатские полномочия Вакарчука.

У Вакарчука не забрали мандат – Святослав Вакарчук новости
У Святослава Вакарчука не забрали мандат / УНИАН

В Верховной Раде не набралось 226 голосов для прекращения депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

За то, чтобы Вакарчук перестал быть нардепом, проголосовали 175 его коллег, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте парламента.

Таким образом, он пока остается работать в Раде.

Уход Вакарчука из парламента, в частности, поддержали 97 нардепов от Слуги народа, 24 – от Европейской солидарности и 14 – от Батькивщины.

Святослав Вакарчук Верховная Рада
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