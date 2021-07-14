Тарифный подъем: что будет с ценами на коммуналку к осени

Тарифы выростут вполовину / rigma.info

Неутешительные прогнозы касательно тарифов на тепло дают эксперты. Специалисты Ассоциации городов Украины еще весной предупреждали о том, что рост цен на услуги ЖКХ будет на уровне от 15 до 40%. В зависимости от региона. Однако сейчас, эти прогнозы стали куда критичными - подорожание уже ожидается на уровне от 40 до 70%. Об этом пишет ТСН.

Почему ростут тарифы

Во-первых, этому способствует открытие рынка газа для предприятий тепловой генерации, в связи с чем, Нафтогаз прекратил делать поставки газа тепловиками пол льготным ценам.

Также ударили по украинскими тарифам и европейские цены на "голубое" топливо, которые выросл в 2,5 раза.

Что изменилось

Начиная с 21 мая этого года поставщики газа украинцам получили свободу в выборе своего поставщика.

После этого Нафтогаз пошел диктаторским путем. Компания установила цену на газ свыше 9 грн/куб. м, ввела обязательный авансовый платеж, обязала своих клиентов делать ежесуточные заказы объемов газа и ввела сверхвысокие санкцие за самое малейшее отклонение от этих условий.

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Этого не стерпело правительство и вмешалось в ситуацию. Нафтогаз послушался власть и снизил цену до 7,4 грн/куб. м.

Однако вопрос все равно остался открытым, поэтому эксперты прогнозируют, что уже в начале грядущего отопительного сезона стоимость отопления и горячей воды вырастет на 40-70%.

На сколько выростут тарифы

Глава департамента жилищно-комунальной инфраструктуры ОС при КГГА Олег Попенко представил свои прогнозы роста тарифов по городам:

Киев - 45%,

Одесса - 56%,

Тернополь - 70%,

Черновцы - 75%.

А вот в городах со старыми коммунальными сетями тарифи можуть вырости и на 60-70%.

К таким выводам Попенко пришел потому, что с июля тарифы на тепло и горячую воду регулирует и устанавливает исключительно местная власть, которая может покупать газ по любой цене. Тем более, что и тарифы она будет формировать почти в два раза быстрее.

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