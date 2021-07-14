Тарифный подъем: что будет с ценами на коммуналку к осени

Увеличение цен на оплату коммуналки тепловики пытаются прикрыть авансовыми платежками, которые уже начали получать украинцы.
Неутешительные прогнозы касательно тарифов на тепло дают эксперты. Специалисты Ассоциации городов Украины еще весной предупреждали о том, что рост цен на услуги ЖКХ будет на уровне от 15 до 40%. В зависимости от региона. Однако сейчас, эти прогнозы стали куда критичными - подорожание уже ожидается на уровне от 40 до 70%. Об этом пишет ТСН.
Почему ростут тарифы
Во-первых, этому способствует открытие рынка газа для предприятий тепловой генерации, в связи с чем, Нафтогаз прекратил делать поставки газа тепловиками пол льготным ценам.
Также ударили по украинскими тарифам и европейские цены на "голубое" топливо, которые выросл в 2,5 раза.
Что изменилось
Начиная с 21 мая этого года поставщики газа украинцам получили свободу в выборе своего поставщика.
После этого Нафтогаз пошел диктаторским путем. Компания установила цену на газ свыше 9 грн/куб. м, ввела обязательный авансовый платеж, обязала своих клиентов делать ежесуточные заказы объемов газа и ввела сверхвысокие санкцие за самое малейшее отклонение от этих условий.
Этого не стерпело правительство и вмешалось в ситуацию. Нафтогаз послушался власть и снизил цену до 7,4 грн/куб. м.
Однако вопрос все равно остался открытым, поэтому эксперты прогнозируют, что уже в начале грядущего отопительного сезона стоимость отопления и горячей воды вырастет на 40-70%.
На сколько выростут тарифы
Глава департамента жилищно-комунальной инфраструктуры ОС при КГГА Олег Попенко представил свои прогнозы роста тарифов по городам:
Киев - 45%,
Одесса - 56%,
Тернополь - 70%,
Черновцы - 75%.
А вот в городах со старыми коммунальными сетями тарифи можуть вырости и на 60-70%.
К таким выводам Попенко пришел потому, что с июля тарифы на тепло и горячую воду регулирует и устанавливает исключительно местная власть, которая может покупать газ по любой цене. Тем более, что и тарифы она будет формировать почти в два раза быстрее.
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