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У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс

18 февраля 2021, 05:33
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Если Минских соглашений не будет, у Украины останется только один вариант – воевать с Россией, считает Сергей Гармаш.

Россия, Украина
Нужно давить санкциями на Россию, чтобы Москва выразила готовность выйти из Минских соглашений – Гармаш / УНИАН

Пять лет назад ни одна из сторон не собиралась выполнять Минские соглашения, однако сегодня присутствует определенный прогресс в переговорном процессе. Запад поддерживает Киев и требует от России выполнять договоренности. Украина не может выйти из "Минска", так как в таком случае с Москвы будут сняты санкции, и украинскому государству придется воевать с Россией. Чтобы достичь успеха в переговорах, нужно оказывать давление на РФ и создать условия, при которых россияне сами захотят выйти из переговоров, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

По его словам, определенный прогресс в рамках переговорного процесса все-таки есть – 5 лет назад стороны не хотели выполнять соглашения, а теперь Украина призывает к модернизации договоренностей. При этом Киев в вопросе "Минска" пользуется поддержкой Запада.

Кроме того, Киев не может выйти из Минских соглашений, так как в таком случае с РФ могут быть сняты санкции. И тогда у Украины останется только один вариант – военная эскалация конфликта.Читайте такжеУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот

"Я считаю, "Минск" сегодня как раз более живой и обладает потенциалом, который нужно из него выжать. Если мы сейчас выйдем из "Минска", то с России снимаются санкции, и мы фактически остаемся один на один с Россией, остается выбор – только воевать", - полагает Гармаш.

Также он добавил, что сейчас единственным инструментом давления на Россию являются санкции. В рамках Минского процесса нужно создать такие условия, чтобы Москва выступила с инициативой о выходе из переговоров.

"С Россией невозможно договориться по-хорошему, но на Россию можно давить. Россия признает право силы. Наша задача сегодня по "Минску" - перевести его в формат, который будет не выгоден России, когда она захочет из него выйти, не мы. Нужно давить на Россию и экономическими санкциями, и информационной борьбой, а это мы как раз начали делать", - подчеркнул Сергей Гармаш.Читайте такжеКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса

Переговоры по Донбассу

новости России Минские соглашения ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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