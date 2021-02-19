У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной

Зеленский намерен изменить правила игры в Украине - Офис президента / УНИАН

Новое решение СНБО по санкциям против 8 физических и 19 юридических лиц продиктовано личной жесткой позицией президента Владимира Зеленского. Такой шаг сигнализирует о начале нового формата украинской политики, которая будет отличаться своей бескомпромиссностью и направленностью на результат. Ответственность грозит тем, кто превращает страну в полигон противостояния и распространяет фейки, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию Корреспондент.

"Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной", - сказал Подоляк, отметив, что Зеленский придерживается категорической позиции, согласной которой лица, которые работают против Украины, не должны получать возможность принимать участие в формировании государственной политики.

Также он добавил, что определенные мероприятия могут быть направлены против лиц, которые провоцируют противостояние внутри страны.Читайте такжеЗеленский нанес исторический удар по Путину

"Очевидно, что для тех, кто бесконечно превращает в полигон и заливает страну фейками, будет еще больнее. Усердно работать на разрушение украинского государства и выдавать это за "заботу о благе народа" не получится", - заверил Подоляк, уточнив, что Зеленский будет стремиться к перезаключению пакта элит о правилах игры.

Более того, советник Ермака уверяет, что лицам, в отношении которых вводятся санкции, не удастся уйти от ответственности.

"Ну и главное. Срока давности и прочих юридических якобы/хитростей не будет. На только для "формата Медведчука". Но и для других "фамильных форматов", где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен, и он четко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза", - подчеркнул Подоляк.

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