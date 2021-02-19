УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной

19 февраля 2021, 22:18
Прослушать новость
Остановить

Зеленский убежден, что нельзя играть в чужой команде и претендовать на определение правил игры в Украине, сказал Михаил Подоляк.

Зеленский
Зеленский намерен изменить правила игры в Украине - Офис президента / УНИАН

Новое решение СНБО по санкциям против 8 физических и 19 юридических лиц продиктовано личной жесткой позицией президента Владимира Зеленского. Такой шаг сигнализирует о начале нового формата украинской политики, которая будет отличаться своей бескомпромиссностью и направленностью на результат. Ответственность грозит тем, кто превращает страну в полигон противостояния и распространяет фейки, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию Корреспондент.

"Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной", - сказал Подоляк, отметив, что Зеленский придерживается категорической позиции, согласной которой лица, которые работают против Украины, не должны получать возможность принимать участие в формировании государственной политики.

Также он добавил, что определенные мероприятия могут быть направлены против лиц, которые провоцируют противостояние внутри страны.Читайте такжеЗеленский нанес исторический удар по Путину

"Очевидно, что для тех, кто бесконечно превращает в полигон и заливает страну фейками, будет еще больнее. Усердно работать на разрушение украинского государства и выдавать это за "заботу о благе народа" не получится", - заверил Подоляк, уточнив, что Зеленский будет стремиться к перезаключению пакта элит о правилах игры.

Более того, советник Ермака уверяет, что лицам, в отношении которых вводятся санкции, не удастся уйти от ответственности.

"Ну и главное. Срока давности и прочих юридических якобы/хитростей не будет. На только для "формата Медведчука". Но и для других "фамильных форматов", где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен, и он четко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза", - подчеркнул Подоляк.

Заседание СНБО 19 февраля – новости

  • По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о санкциях в отношении 8 физических и 19 юридических лиц. Основанием для введения ограничений назвали их причастность к финансированию терроризма. Среди них трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
  • В Службе безопасности заявили, что решение Совбеза об ограничениях базируется в том числе и на материалах спецслужбы, которые послужили доказательной базой. СБУ проводит следственные действия с целью документирования сведений финансирования терроризма на Донбассе.

СНБО Владимир Зеленский Михаил Подоляк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Порошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой ЯнуковичаПорошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условиеКравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для РоссииУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России Зеленский усилил контроль Украины над ДонбассомЗеленский усилил контроль Украины над Донбассом У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению КрымаУ Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма
Следующий материал

Последние новости

22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
Реклама
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
Реклама
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
18:25
Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости Видео
18:25
Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу Видео
18:20
"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров новости компании
18:16
СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу Видео
18:06
В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею
18:04
Стали известны подробности 2-го сезона CoD: Black Ops Cold War и Warzone Видео
18:02
Закончено строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с новой ВЛ 750 кВ "Каховская" новости компании
17:40
Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда Видео
17:35
В одесском маркете посетителя поставили на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
17:27
В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году Видео
17:23
Авторы Payday 2 тизерят новый контент – первый за полгода Видео
17:20
Под Киевом ученика в спортзале школы швырнули головой на пол Видео
16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
15:29
Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
Реклама
15:25
Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS Видео
15:24
Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой Видео
15:23
Дипломат из Нидерландов остался без велосипеда – его украли возле НАБУ Видео
14:44
В Слуге народа раскрыли детали заседания СНБО с участием Зеленского Видео
14:20
Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T
13:42
В РФ напали на генконсульство Украины, есть раненый
13:35
У Путина оценили эффективность санкций Запада против России Видео
13:31
Авторы хитового Valheim поделились планами по развитию игры Видео
13:10
В Бельгии МОЗ обвинили в мошенничестве с тестами на COVID-19 перед игрой с Динамо
13:09
Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять