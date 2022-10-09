У Зеленского ответили "миротворцам", которые требуют переговоров между Украиной и Россией

Михаил Подоляк ответил "миротворцам", которые требуют переговоров между Украиной и Россией / скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к "миротворцам", которые склоняют Украину к переговорам с Россией.

В Twitter он отметил, что если "миротворцы" хотят переговоров с Россией, то им стоит пересмотреть фото и видео массовых захоронений, которые устроили российские оккупанты, а также предложить Кремлю немедленно вывести армию РФ с территории Украины.

"Сформируйте трибунал и требуйте выдачи военных преступников. Меньше фантазий - больше реалий", - написал Подоляк.

Возможные переговоры Украины и России

Ранее Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что педалируя тему переговоров Россия хочет лишь выиграть время.

"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Особенно важно это именно сейчас, когда российские силы наконец посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают украинскую землю, село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы", - подчеркнул глава государства.

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