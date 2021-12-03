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У Зеленского рассказали, почему "госпереворот" не случился

3 декабря 2021, 19:39
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что государственный переворот не состоялся из-за пристального внимания общественности.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Михаил Подоляк, советник руководителя украинского Офиса президента Андрея Ермака, объяснил, почему 1 декабря не произошел государственный переворот, о котором предупреждал глава государства Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в комментарии порталу Liga.

Подоляк считает, что государственный переворот не состоялся из-за пристального внимания общественности.

"Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает", − заявил чиновник.

Кроме того, он увидел положительные стороны в том, что Зеленский заранее предупредил украинцев о возможном государственном перевороте.

"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти. Появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны", − объяснил Подоляк.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая запись, на которой представители Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова и его бизнес-партнера Вадима Новинского.

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Владимир Зеленский Михаил Подоляк новости Украины
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