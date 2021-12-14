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Угроза атаки авиацией и войска РФ в Киеве за 6 часов: генерал ВСУ предупредил об опасном сценарии

14 декабря 2021, 05:50
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Россия стремится к тому, чтобы власти Украины пошли на капитуляцию и изучает ситуацию с расколом в обществе, считает Сергей Кривонос.

Российские войска
Войска России за 6 часов могут дойти до Киева, однако украинское общество наверняка выступит против такого сценария - Кривонос / УНИАН

Обострение военного конфликта между РФ и Украиной может начаться с ударов российской стороной авиацией и высокоточным оружием. На некоторых участках формируются силы противника, которые могут пойти в наступление. Ключевая задача Москвы – запуск военных действий, которые должны напугать украинские власти и заставить их пойти на капитуляцию. Войска России от Сум до Киева могут дойти за 6 часов, если не будет сопротивления. Такому сценарию может помешать украинский народ. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия может пойти на эскалацию конфликта, применяя авиацию и удары высокоточным оружием. Целью Москвы является начало войны и капитуляция украинских властей – российские военные подразделения за 6 часов могут дойти от Сум до Киева, и если не будет сопротивления, угроза запуска такого сценария действительно есть. Однако украинский народ может выступить против подобного развития событий.

Читайте также"Возвращение" Украины и срыв курса в НАТО: Минобороны объявило о новом скоплении войск РФ у границ"Поэтому на определенных этапах не нужно разделять, что "фронт на фронт" и "участок на участок". На определенных участках накапливаются силы и средства, которые позволяют начать наступление, совершать определенные наступательные действия и окружать или достигать определенных вещей. Задание №1 – начать войну, испугать руководство Украины. От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря. Но правительство не учитывает, что еще есть украинский народ - его желание может не совпасть с желаниями испуганного правительства", - отметил Кривонос.

По его словам, Россия продолжает наблюдать за тем, есть ли раскол в украинском обществе. Они опасаются того, что украинцы будут подготовлены и мотивированы для противостояния. Поэтому ключевой задачей Киева должна быть подготовка к ситуации с возможным обострением военного конфликта не только военных, но и гражданских лиц.

"Чего боятся россияне и не хотят? Они боятся подготовленного, обученного, мотивированного украинского народа. И задачи власти - и предыдущей, и этой - это нужно было делать. К сожалению, этого не делалось. И в течение 30 лет у нас любая власть, которая была, не работала над этим вопросом. Поэтому россияне смотрят и четко наблюдают - расколото ли наше общество, есть ли поддержка в обществе по вопросам борьбы до последнего и активной борьбы, есть ли вопросы расшатывания капитуляционных ситуаций. Поэтому задача №1 - это не только военные должны быть готовы, но и гражданские, потому что если в стране будет бардак, паника, то армия не сможет воевать, потому что армия своевременно не получит боеприпасы, продовольствие, живую силу и технику, а правительство и парламент за последние годы сделали многое не в пользу государства", - подчеркнул Сергей Кривонос.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью опубликоваться статьи, в которых речь шла о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения военных подразделений.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием войск России к украинским границам. Причем ситуация напоминает 2014 год, когда россияне оккупировали Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что маневры войск России у границ Украины связаны с, дескать, "провокационными действиями НАТО" вблизи российских кордонов.

Министр обороны Алексей Резников допустил ситуацию, при которой РФ может стянуть около 175 тысяч военных к границам Украины. Киев будет готов к такому развитию событий.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали это Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

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