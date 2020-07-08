Вместо Вакарчука: в Раду зашла жена бывшего министра

В ЦИК сообщили, кто прошел в Раду вместо Вакарчука / УНИАН

11 июня Святослав Вакарчук сообщил, что решил сложить депутатские полномочия. Ранее нардеп покинул пост главы партии Голос.

Сегодня ЦИК признала нардепом от партии Голос Алину Свидерскую, которая прошла в парламент после сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну", – говорится сообщении.

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Отмечается, что юрист и правозащитница Свидерская родилась в 1989 году, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение, является директором ООО Айсе Хидро Юкрейн, проживает в Киеве, член политической партии Голос, включена в избирательный список партии под №19.

Алина Свидерская – жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка, о чем свидетельствует запись в его декларации.

Вакарчук покинул Раду

Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.

Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.