Украина пошла торговой войной на Беларусь

Украина ударила пошлинами по белорусским производителям стальной продукции

Из-за недружественных шагов со стороны официального Минска, Украина вводит специальную пошлину на продукцию Республики.

В частности, Киев обложил спецпошлиной белорусские стальные прутья на 16,08% от таможенной стоимости. Такое сообщение опубликовал на своей странице Правительственный портал. В нем указывается, что данные меры были введены в ответ на дискриминационные и недружественные действия со стороны Минска.

По результатам расследования выяснилось, что Беларусь препятствует поставке в Украину отходов и лома черных металлов.

"Межведомственная комиссия по международной торговле 20 ноября 2020 года рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - производителей стальных прутков и применение адекватных мер", - говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что специальная пошлина будет действовать вплоть до того, как будет установлен факт прекращения Беларусью дискриминации в отношении Украины при поставках лома.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сделал намёк Киеву, вспомнив, что Владимир Путин часто спрашивает у него, почему украинские товары попадают в Россию через РБ.

"И Украина против нас санкции вводит? Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", - предупредил Лукашенко.

Санкции против России