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Украина пошла торговой войной на Беларусь

25 ноября 2020, 15:29

В Кабмине объявили о пошлинах на отдельную продукцию Республики.

ДМЗ, Донецксталь
Украина ударила пошлинами по белорусским производителям стальной продукции

Из-за недружественных шагов со стороны официального Минска, Украина вводит специальную пошлину на продукцию Республики.

В частности, Киев обложил спецпошлиной белорусские стальные прутья на 16,08% от таможенной стоимости. Такое сообщение опубликовал на своей странице Правительственный портал. В нем указывается, что данные меры были введены в ответ на дискриминационные и недружественные действия со стороны Минска.

По результатам расследования выяснилось, что Беларусь препятствует поставке в Украину отходов и лома черных металлов.

"Межведомственная комиссия по международной торговле 20 ноября 2020 года рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - производителей стальных прутков и применение адекватных мер", - говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что специальная пошлина будет действовать вплоть до того, как будет установлен факт прекращения Беларусью дискриминации в отношении Украины при поставках лома.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сделал намёк Киеву, вспомнив, что Владимир Путин часто спрашивает у него, почему украинские товары попадают в Россию через РБ.

"И Украина против нас санкции вводит? Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", - предупредил Лукашенко.

Санкции против России

  • Как сообщалось ранее, Украина 25 ноября также продлила на год торговые санкции против товаров, произведенных в России – до 2022 года. Соответствующее решение правительство приняло в среду без обсуждения.
  • Ежегодно ко всем товарам с российским происхождением применяются ставки ввозной пошлины согласно постановления украинского правительства от 30 декабря 2015 № 1146 - вместо нулевой ставки на отдельные российские товары согласно договору о свободной торговле между странами СНГ.
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