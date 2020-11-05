Украина вышла из антимонопольного договора СНГ: кто голосовал против

Документ поддержали 264 народных депутата.
Верховная Рада проголосовала за выход из антимонопольного договора СНГ.
За законопроект №0053 О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики проголосовали 264 депутата.
Решение поддержали все фракции и парламентские группы, за исключением Оппозиционной платформы – За жизнь. Семеро депутатов ОПЗЖ проголосовали против.
Сам документ был подписан в Москве 25 января 2000 года. Украина ратифицировала его 16 января 2003 года законом № 449-IV с оговоркой.
"Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – отмечается в тексте законопроекта.
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Автор: Диана Беловодская