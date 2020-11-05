Украина вышла из антимонопольного договора СНГ: кто голосовал против

Новости Украины - Киев вышел из антимонопольного соглашения СНГ / УНИАН

Верховная Рада проголосовала за выход из антимонопольного договора СНГ.

За законопроект №0053 О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики проголосовали 264 депутата.

Решение поддержали все фракции и парламентские группы, за исключением Оппозиционной платформы – За жизнь. Семеро депутатов ОПЗЖ проголосовали против.

Сам документ был подписан в Москве 25 января 2000 года. Украина ратифицировала его 16 января 2003 года законом № 449-IV с оговоркой.

"Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – отмечается в тексте законопроекта.

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