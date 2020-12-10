Украина получит шанс на возвращение Донбасса, но только при одном условии – эксперт

Ни один из президентов Украины сейчас не сможет вернуть Донбасс под политический контроль Киева, считает Леонид Радзиховский.
Сейчас Россия ничего не может сделать с Донбассом, однако Украина не способна вернуть регион. Киев получит шанс на возвращение ОРДЛО в том случае, если Владимир Путин уйдет с поста президента, а РФ попробует наладить отношения с Евросоюзом.
Об этом заявил российский публицист Леонид Радзиховский изданию Obozrevatel, комментируя годовщину с дня последней встречи лидеров стран Нормандского формата, которая состоялась 9 декабря 2019 года.
По словам журналиста, Москва сейчас не может реализовать какие-либо изменения в политике по Донбассу. При этом и Киев не может реинтегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
"Ситуация может измениться только после ухода Путина, если Россия будет стараться восстановить отношения с Евросоюзом. Этот процесс не за горами, кстати", - считает Радзиховский.
Также он добавил, что сейчас Россия сталкивается с серьезными внутригосударственными проблемами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. Этим объясняется и относительное затишье в направлении Донбасса.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе
"Странно было бы, если бы в это время Путин рассуждал про Донбасс. Это было бы воспринято как признак его неадекватности. Поэтому его равнодушие вполне понятно", - подчеркнул Леонид Радзиховский.
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что Украина предлагает план по ОРДЛО. Согласно инициативе, из региона должны быть выведены все иностранные войска, после чего там можно провести выборы уже в марте 2021 года.
- В Кремле отвергли идею Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, и только после этого Украине вернут подконтрольный пророссийским боевикам "ЛДНР" украинско-российский участок границы на Донбассе.
- Постпред России в ООН Василий Небензя, ранее попытавшийся организовать неформальные международные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Москва и в дальнейшем планирует организовывать дискуссии с представителями боевиков. Если таких переговоров не будет, альтернативным вариантом станет война.