Украина получит шанс на возвращение Донбасса, но только при одном условии – эксперт

Украина получит шанс на возвращение Донбасса в том случае, если Путин покинет пост президента России - российский публицист / Reuters

Сейчас Россия ничего не может сделать с Донбассом, однако Украина не способна вернуть регион. Киев получит шанс на возвращение ОРДЛО в том случае, если Владимир Путин уйдет с поста президента, а РФ попробует наладить отношения с Евросоюзом.

Об этом заявил российский публицист Леонид Радзиховский изданию Obozrevatel, комментируя годовщину с дня последней встречи лидеров стран Нормандского формата, которая состоялась 9 декабря 2019 года.

По словам журналиста, Москва сейчас не может реализовать какие-либо изменения в политике по Донбассу. При этом и Киев не может реинтегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

"Ситуация может измениться только после ухода Путина, если Россия будет стараться восстановить отношения с Евросоюзом. Этот процесс не за горами, кстати", - считает Радзиховский.

Также он добавил, что сейчас Россия сталкивается с серьезными внутригосударственными проблемами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. Этим объясняется и относительное затишье в направлении Донбасса.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе

"Странно было бы, если бы в это время Путин рассуждал про Донбасс. Это было бы воспринято как признак его неадекватности. Поэтому его равнодушие вполне понятно", - подчеркнул Леонид Радзиховский.

Война России и Украины на Донбассе