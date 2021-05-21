В МИД оценили шансы на сделку Байдена и Путина по Украине

Внешняя политика – это сложный механизм, который нельзя рассматривать примитивно, сказал Дмитрий Кулеба.
Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным не приведет к кардинальным изменениям ситуации по Украине. Международная политика является сложным механизмом и один саммит не может существенно изменить картину реальности. На подобные "конспирологические теории" следует реагировать спокойно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В интервью НВ он рассказал о том, что встреча Байдена и Путина резко не изменит ситуации по украинскому вопросу, "потому что все это слишком сложно". Дипломат привел пример, когда к власти в США пришел Дональд Трампа, который стремился к перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, однако такие планы реализовать не удалось.
Именно поэтому, как полагает Кулеба, нужно спокойно реагировать на предположения, согласно которым Байден может пойти на сделку с Путиным ценой украинского государства.Читайте такжеЗеленский объявил условие США и оценил шансы на сделку Байдена и Путина по Украине
"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Встреча Байдена и Путина
- Американский президент Джо Байден 13 апреля в ходе телефонного разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным предложил ему провести встречу в Европе в рамках саммита США и России.
- Через два дня Штаты ударили санкциями по РФ, мотивируя свое решение ответной реакцией на агрессивную внешнюю политику Кремля. Под ограничения попала деятельность 6 российских технологических компаний и 32 юридических и физических лиц. Вашингтон также выслал 10 российских дипломатов.
- В ответ Москва ввела ответные санкции против Вашингтона, предусматривающие высылку американских дипломатов и запрет высокопоставленным чиновникам из США на въезд в Россию.
- Кроме того, Россия внесла США в список недружественных стран и запретила американским дипломатическим ведомствам нанимать сотрудников из числа граждан РФ.
- Несмотря на ухудшение российско-американских отношений, стороны подтверждают планы проведения встречи Путина и Байдена. В Кремле говорят, что такие переговоры могут пройти в июне.
- Глава Госдепа США Энтони Блинкен 20 мая сказал, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти уже в ближайшие недели. Возможное место встречи – Исландия.