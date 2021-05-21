В МИД оценили шансы на сделку Байдена и Путина по Украине

Встреча Байдена и Путина не приведет к сделке США и России по Украине - Кулеба / УНИАН

Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным не приведет к кардинальным изменениям ситуации по Украине. Международная политика является сложным механизмом и один саммит не может существенно изменить картину реальности. На подобные "конспирологические теории" следует реагировать спокойно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью НВ он рассказал о том, что встреча Байдена и Путина резко не изменит ситуации по украинскому вопросу, "потому что все это слишком сложно". Дипломат привел пример, когда к власти в США пришел Дональд Трампа, который стремился к перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, однако такие планы реализовать не удалось.

Именно поэтому, как полагает Кулеба, нужно спокойно реагировать на предположения, согласно которым Байден может пойти на сделку с Путиным ценой украинского государства.Читайте такжеЗеленский объявил условие США и оценил шансы на сделку Байдена и Путина по Украине

"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Встреча Байдена и Путина