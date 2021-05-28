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В МИД раскрыли главное требование Путина к Лукашенко по Украине

28 мая 2021, 22:20
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Украина изучает последствия переговоров Путина и Лукашенко.

Путин
Путин попытается уговорить Лукашенко поддержать Россию в вопросах Крыма и Донбасса - МИД Украины / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в рамках переговоров в Сочи обсудят возможность поддержки Минском позиции РФ по Крыму и Донбассу. При этом стороны также проведут разговор о постепенной интеграции белорусской республики в состав российского государства. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В интервью телеканалу Украина 24 он рассказал о том, что Путин попытается договориться с Лукашенко о поддержке России в наиболее важных для Москвы направлениях, связанных с Украиной – по Крым и Донбассу.

"Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса", считает Енин.

Также он подчеркнул, что профильные украинские министерства и ведомства уже работают над изучением вопроса возможной поддержки Беларусью позиции России по оккупированным украинским территориям.Читайте такжеЛавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии

Напомним, в пятницу, 28 мая, проходит встреча российского президента Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. В ходе переговоров Лукашенко пожаловался Путину на Евросоюз, который запретил самолетам Белавиа летать в небе над европейскими странами.

Переговоры по Донбассу и Крыму

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал о том, что Офис главы государства ведет переговоры с Кремлем по поводу встречи украинского гаранта с главой РФ Владимиром Путиным.
  • В Кремле, в свою очередь, подтвердили, что такие консультации идут. Переговоры со стороны РФ ведет замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Однако в Москве не уверены, что удастся согласовать повестку дня и договориться о встрече Путина и Зеленского.
  • Президент Зеленский говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе нужно вести переговоры в нормандском формате, провести встречу с Путиным и рассмотреть возможность подключения к диалогу по ситуации на востоке Украины США.
  • Как указывал Зеленский, если планы украинских властей реализовать не удастся, то вопрос Донбасса может быть вынесен на референдум.
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что глава РФ Путин готов говорить с Зеленским даже по Крыму, однако речь идет не о вопросах возвращения оккупированного полуострова в состав Украины.
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