В МИД раскрыли главное требование Путина к Лукашенко по Украине

Путин попытается уговорить Лукашенко поддержать Россию в вопросах Крыма и Донбасса - МИД Украины / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в рамках переговоров в Сочи обсудят возможность поддержки Минском позиции РФ по Крыму и Донбассу. При этом стороны также проведут разговор о постепенной интеграции белорусской республики в состав российского государства. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В интервью телеканалу Украина 24 он рассказал о том, что Путин попытается договориться с Лукашенко о поддержке России в наиболее важных для Москвы направлениях, связанных с Украиной – по Крым и Донбассу.

"Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса", считает Енин.

Также он подчеркнул, что профильные украинские министерства и ведомства уже работают над изучением вопроса возможной поддержки Беларусью позиции России по оккупированным украинским территориям.Читайте такжеЛавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии

Напомним, в пятницу, 28 мая, проходит встреча российского президента Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. В ходе переговоров Лукашенко пожаловался Путину на Евросоюз, который запретил самолетам Белавиа летать в небе над европейскими странами.

Переговоры по Донбассу и Крыму