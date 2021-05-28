В МИД раскрыли главное требование Путина к Лукашенко по Украине

Украина изучает последствия переговоров Путина и Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в рамках переговоров в Сочи обсудят возможность поддержки Минском позиции РФ по Крыму и Донбассу. При этом стороны также проведут разговор о постепенной интеграции белорусской республики в состав российского государства. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.
В интервью телеканалу Украина 24 он рассказал о том, что Путин попытается договориться с Лукашенко о поддержке России в наиболее важных для Москвы направлениях, связанных с Украиной – по Крым и Донбассу.
"Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса", считает Енин.
Также он подчеркнул, что профильные украинские министерства и ведомства уже работают над изучением вопроса возможной поддержки Беларусью позиции России по оккупированным украинским территориям.Читайте такжеЛавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии
Напомним, в пятницу, 28 мая, проходит встреча российского президента Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. В ходе переговоров Лукашенко пожаловался Путину на Евросоюз, который запретил самолетам Белавиа летать в небе над европейскими странами.
Переговоры по Донбассу и Крыму
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал о том, что Офис главы государства ведет переговоры с Кремлем по поводу встречи украинского гаранта с главой РФ Владимиром Путиным.
- В Кремле, в свою очередь, подтвердили, что такие консультации идут. Переговоры со стороны РФ ведет замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Однако в Москве не уверены, что удастся согласовать повестку дня и договориться о встрече Путина и Зеленского.
- Президент Зеленский говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе нужно вести переговоры в нормандском формате, провести встречу с Путиным и рассмотреть возможность подключения к диалогу по ситуации на востоке Украины США.
- Как указывал Зеленский, если планы украинских властей реализовать не удастся, то вопрос Донбасса может быть вынесен на референдум.
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что глава РФ Путин готов говорить с Зеленским даже по Крыму, однако речь идет не о вопросах возвращения оккупированного полуострова в состав Украины.