В Офисе президента отреагировали на заявление Венецианской комиссии

У Зеленского отреагировали на заявление по КСУ / GettyImages

В Офисе президента считают, что прекращение полномочий судей Конституционного суда является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Инициативу президента Владимира Зеленского нужно поддержать, несмотря на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции.

"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы. Поэтому я считаю, что законопроект абсолютно адекватен", - подчеркнул представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24.

По словам Вениславского, сейчас искать исключительно легитимное и конституционное решение, которое позволит выйти из конституционного кризиса, вряд ли получится.

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"Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР. А Рада должна принять соответствующее решение", - добавил представитель Зеленского.