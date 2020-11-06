В Офисе президента прошлись по решению КСУ

Офис президента раскритиковал решения КСУ / УНИАН

В Офисе президента обвинили судей КСУ в том, что они проявляют непоследовательность, столкнувшись с крайне негативной реакцией общества и президента на свое решение об отмене уголовной ответственности за сокрытие доходов и имущества.

"Странная позиция у отдельных судей КС. Они теперь заявляют о готовности искать выход из кризиса и как бы открыто подчёркивают, что они прекрасно осознают, кто инициатор, зачинщик этого кризиса", - сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Корреспонденту.

Подоляк напомнил, что представители КС предложили выйти из политического кризиса путем принятия так называемого "законопроекта Разумкова".

"И это вторая странность. Так как сами судьи КС прекрасно понимают, что на самом деле этот законопроект не решает вопрос последующего появления подобных скандальных решений КС в принципе", - подчеркнул он.

Более того, этот законопроект "убивает" уже имеющиеся уголовные дела по статьям о несоответствие внесённых данных в декларации, отметил советник главы офиса президента.

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"Более сотни дел одним махом "убиваем". Плюс - дали окно для спешного внесения изменений в декларации. Ну и главное, этот законопроект как бы откатывает ситуацию на пять месяцев назад и формально аннулирует работу НАПК за все это время", - заявил он.

Подоляк назвал "нелепой" готовность Конституционного суда выйти в публичную плоскость и объяснить мотивации своих решений.

"КС практически открыто пытается превратиться уже в своего рода политический институт, активно участвующий в политическом процессе и политически разъясняя свои действия. И это ещё раз доказывает нам, что все последние решения - спекулятивны, а их юридическая необстоятельность самими судьями понимается даже на подсознательном уровне", - резюмировал советник главы офиса президента.

Скандальное решение КСУ – что было ранее: