УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Офисе президента прошлись по решению КСУ

6 ноября 2020, 19:30

Подоляк назвал "нелепой" готовность Конституционного суда выйти в публичную плоскость и объяснить мотивации своих решений.

Офис президента
Офис президента раскритиковал решения КСУ / УНИАН

В Офисе президента обвинили судей КСУ в том, что они проявляют непоследовательность, столкнувшись с крайне негативной реакцией общества и президента на свое решение об отмене уголовной ответственности за сокрытие доходов и имущества.

"Странная позиция у отдельных судей КС. Они теперь заявляют о готовности искать выход из кризиса и как бы открыто подчёркивают, что они прекрасно осознают, кто инициатор, зачинщик этого кризиса", - сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Корреспонденту.

Подоляк напомнил, что представители КС предложили выйти из политического кризиса путем принятия так называемого "законопроекта Разумкова".

"И это вторая странность. Так как сами судьи КС прекрасно понимают, что на самом деле этот законопроект не решает вопрос последующего появления подобных скандальных решений КС в принципе", - подчеркнул он.

Более того, этот законопроект "убивает" уже имеющиеся уголовные дела по статьям о несоответствие внесённых данных в декларации, отметил советник главы офиса президента.

Читайте такжеЗеленский попал в конкретный капкан – политолог

"Более сотни дел одним махом "убиваем". Плюс - дали окно для спешного внесения изменений в декларации. Ну и главное, этот законопроект как бы откатывает ситуацию на пять месяцев назад и формально аннулирует работу НАПК за все это время", - заявил он.

Подоляк назвал "нелепой" готовность Конституционного суда выйти в публичную плоскость и объяснить мотивации своих решений.

"КС практически открыто пытается превратиться уже в своего рода политический институт, активно участвующий в политическом процессе и политически разъясняя свои действия. И это ещё раз доказывает нам, что все последние решения - спекулятивны, а их юридическая необстоятельность самими судьями понимается даже на подсознательном уровне", - резюмировал советник главы офиса президента.

Скандальное решение КСУ – что было ранее:

  • 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
  • 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
  • 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
  • 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе (который предусматривает отставку судей КСУ)
Владимир Зеленский КСУ Михаил Подоляк Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «В Офисе президента прошлись по решению КСУ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:16
Украина и Венгрия приняли решение по конфликту о вмешательстве в выборы
20:06
СМИ узнали о планах Трампа в случае победы Байдена на выборах в США Видео
20:03
Россиянка погорела на крупной валютной взятке из-за наркотиков
19:57
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки Видео
19:30
В Офисе президента прошлись по решению КСУ
Реклама
19:21
Трамп признает поражение на выборах: эксперт назвал главное условие Видео
19:19
В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины
19:13
Трамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 06-11-2020: видео Видео
18:55
Стартовала продажа умных масок PuriCare: коронавирус не пройдет
18:53
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
18:52
Испытания вакцины от коронавируса: каким будет результат
18:44
Зеленский разъяснил мирные инициативы России по Донбассу Видео
18:32
Зеленский сравнил освобождение Донбасса с деоккупацией Киева от нацистов Видео
18:31
​Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси​ Видео
18:24
Байден вскоре объявит о своей победе на выборах - СМИ
18:12
В ключевом штате США анонсировали пересчет голосов, у Байдена выдвинули Трампу ультиматум Видео
18:06
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
18:05
В Украине презентовали разведывательно-ударный дрон Сокол-300 Фото
17:57
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
Реклама
17:56
Сергей Бабкин сделал неожиданное признание о своем творчестве Видео
17:49
Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки", появилась реакция Москвы Видео
17:35
Как распознать коронавирус у детей: педиатр назвал симптомы ​ Видео
17:35
В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест Видео
17:33
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
17:26
Нардеп пояснил сумму штрафа за отсутствие маски Видео
17:13
Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие Видео
17:10
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
16:55
Я и Украина - что писал Жванецкий про родину
16:55
Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением
16:46
Обзоры PS5 – лучший вариант для покупки среди некст-ген консолей Видео
16:41
Байден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков Видео
16:31
Рак пищевода: онколог указал на рядовое состояние, которое испытывает каждый Видео
16:30
Названы 5 признаков того, что ваши тренировки стали слишком легкими Видео
16:21
"Нациков и рогулей прошу не беспокоить": Егорова отличилась скандальным постом об Украине Видео
16:09
ЕС нанес санкционный удар по Лукашенко: какие меры введены Видео
16:05
На Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой Видео
15:57
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
15:49
Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком Видео
15:47
Игры в клиенте Steam станут устанавливаться за считанные секунды
Реклама
15:40
Украинского языка критически мало в соцсетях - исследование
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:36
Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
15:27
Умер сатирик Михаил Жванецкий
15:22
Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь
15:03
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
14:56
Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США Видео
14:35
Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять