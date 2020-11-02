В Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах

Судьи Конституционного суда пытаются уйти от ответственности, считает Михаил Подоляк.
На Банковой утверждают, что из Офиса президента не угрожали судье КСУ Игорю Слиденко, а его обвинения являются фейком и попыткой инстанции уйти от ответственности после резонансного решения.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию РБК-Украина.
По его словам, заявление судьи КСУ Слиденко об угрозах не соответствует действительности. Телефонных звонков из президентской канцелярии не было.
"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", - подчеркнул Подоляк.
Ранее судья Конституционного суда Игорь Слиденко обвинил Офис президента в давлении и сделал заявление о своей отставке.Читайте такжеВ Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ
Конфликт власти и Конституционного суда
- Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для чиновников за внесение недостоверной информации в электронные декларации.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций.
- Зеленский внес в Раду законопроект №4288, которым предлагает парламентариям проголосовать за отставку судей Конституционного суда Украины.
- Глава государства назвал решение КСУ по антикоррупционным законам "заговором части старых элит и олигархов против президента и против страны".