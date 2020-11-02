В Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах

В Офисе президента утверждают, что слова судьи КСУ Слиденко - фейк / УНИАН

На Банковой утверждают, что из Офиса президента не угрожали судье КСУ Игорю Слиденко, а его обвинения являются фейком и попыткой инстанции уйти от ответственности после резонансного решения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, заявление судьи КСУ Слиденко об угрозах не соответствует действительности. Телефонных звонков из президентской канцелярии не было.

"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", - подчеркнул Подоляк.

Ранее судья Конституционного суда Игорь Слиденко обвинил Офис президента в давлении и сделал заявление о своей отставке.Читайте такжеВ Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ

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