В Слуге народа анонсировали работу Рады по амнистии и выборам в ОРДЛО

Украина не планирует проводить выборы в ОРДЛО 25 октября - Корниенко/ УНИАН

Депутаты пока не планируют вносить какие-либо изменения в постановление Рады о проведении местных выборов, которые пройдут 25 октября на территории Украины. На оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся. В ближайшее время в украинском парламенте будет создана межкомитетская группа, задачей которой станет разработка документов по вопросам амнистии и выборов в ОРДЛО.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Кориенко на брифинге по итогам съезда политической силы в понедельник, 31 августа.

По его словам, отсутствие решений в области безопасности не позволяют провести выборы в ОРДЛО, а нардепы пока не вносили предложений по поводу возможного запуска избирательного процесса на неконтролируемых территориях Донбасса.Читайте такжеРоссия может передать Украине границу на Донбассе: у Кравчука назвали главное условие

"Я пока не видел инициатив относительно внесения изменений от субъектов законодательной инициативы", - отметил политик.

Кроме того, депутат уверяет, что местные выборы должны состояться 25 октября.

"Пока нет юридических оснований не проводить голосование 25 числа. Такими юридическими основаниями может быть либо чрезвычайное, либо военное положение. Пока нет ни предпосылок, ни проектов решений, ни вообще каких-то разговоров об этом", - сказал Корниенко.

Также политик добавил, что депутаты продолжают вести диалог с руководством Трехсторонней контактной группы по Донбассу и другими участниками переговорного процесса украинской делегации.

Напоследок Корниенко подчеркнул, что в скором времени в Верховной Раде должна быть создана группа, в состав которой войдут участники комитета по вопросам государственной политики, комитета по вопросам правовой политики, комитета иностранных дел и комитета нацбезопасности. Представители указанных комитетов будут работать над проектами решений по вопросам амнистии и выборов в отдельных районах Донбасса.Читайте такжеОсобый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто - представитель ОРДЛО

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на уступки России и боевиками "ЛДНР" по вопросу амнистии тех лиц, которые совершали военные преступления.