Венгрия шантажирует ЕС из-за России: Украина допускает, что с трубой "Дружба" может что-то случиться

Венгрия считает, что наступило ее "звездное время", и теперь можно выдвигать любые требования, сказала Лана Зеркаль.
Венгрия продолжает шантажировать Евросоюз и блокирует запуск нефтяного эмбарго в отношении России. Однако у Украины есть рычаг, при помощи которого можно оказать давление на Будапешт. Нефть на территорию венгерского государства поступает через нефтепровод Дружба, и с одной из ниток трубопровода могло бы что-то случиться. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.
В ходе Киевского форума по безопасности она рассказала о том, что Венгрия воспользовалась ситуацией с европейским единством – аппетиты государства существенно выросли. Как вероятно полагают в Будапеште, они могут требовать все, что угодно.
Читайте такжеУкраина может помочь Венгрии и Словакии в избавлении от нефти из РФ и перекрыть трубопровод Дружба"Венгрия воспользовалась ситуацией. Их аппетит к фондам Европейского союза растет ежедневно. Они решили, что у них наступило звездное время, когда можно требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", - отметила Зеркаль.
Впрочем, по ее словам, у Украины есть рычаги, как исправить ситуацию с блокадой Венгрии запрета на покупку нефти из России. Нефть поступает в Венгрию через трубопровод Дружба, который также идет путем территории украинского государства. И с ниткой Дружбы в Венгрию могло бы что-то произойти.
"В руках у Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба"…к Венгрии идет отдельный отрезок этой нитки нефтепровода. На мой взгляд, было бы очень кстати, если бы с ним что-то случилось", - подчеркнула Лана Зеркаль.
Шестой пакет санкций против России
План Европейского Союза по новым санкциям против России предполагает ряд ограничений, среди которых запрет для физических и юридических лиц на транспортировку нефти в третьи страны, отключение Сбербанка от межбанковской системы SWIFT, и ограничения на покупку россиянами недвижимости в Европе.
Запланированы также санкции против "жены Путина" – бывшей гимнастки Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла за поддержку войны России против Украины.
Ограничения также должны быть введены против десятков военных, которых признали виновными в преступлениях в Буче Киевской области.
Санкции обсуждаются представителями стран ЕС, однако сделку блокирует Венгрия. Будапешту разрешили покупать нефть в России до 2024 года, но государство все равно выступает против.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России фактически "завис" из-за устроенной Венгрией блокады. Впрочем, как полагает Джентилони, странам удастся найти компромисс.
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