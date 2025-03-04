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Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу

Андрей Ганчук
4 марта 2025, 01:11
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Парламент приветствует партнерство Украины и США в сферах разведки и полезных ископаемых.
Трамп, Украина, США, Рада
Рада поддерживает стремления Трампа о начале мирного процесса / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Facebook Верховной Рады

Главное из заявления Рады:

  • Украина должна оставаться независимой и суверенной
  • Украина благодарит Штаты за поддержку
  • Украинцы стремятся к миру и верят, что Трампа удастся его достичь

Верховная Рада Украины официально обратилась к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Украинские парламентарии от имени народа поблагодарили американцев за поддержку, отметили важность двухстороннего сотрудничества, акцентировали внимание на стремление к миру, и поддержали развитие партнерства двух государств в сферах разведки и полезных ископаемых.

"Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время, мы твердо убеждены, что лидерство США на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями", - говорится в тексте обращения парламента Украины.

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Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Рада приветствует стремление Трампа к миру в Украине

Парламентарии также акцентировали внимание на том, что безопасность и развитие Украины обеспечивается поддержкой Штатов. Эта помощь сегодня важна как никогда – как для Украины, так и для безопасности и стабильности Европы.

Кроме того, парламентарии отметили, что украинцы, как никто другой в мире, стремятся к миру и верят в успехи усилий Трампа, направленных на скорейшее прекращение огня. Чтобы был мир для Украины, Европы и всей планеты.

"Верховная Рада приветствует инициативы президента США Дональда Трампа о начале переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в частности в сфере разведки критически важных полезных ископаемых. Верховная Рада подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ - свободным и непокоренным", - подчеркивается в обращении.

Отношения Украины и США – новости по теме:

Как сообщал Главред, 3 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По ее итогам он сказал, что Украине нужен достойный мир и гарантии безопасности. Президент подчеркнул: совместная и конструктивная работа Украины, США и Европы может принести мир на десятилетия.

Сделку по редкоземельным металлам еще можно заключить, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Также он заявил, что 4 марта представит свой план по Украине в рамках послания "О положении страны".

Трамп не намерен добиваться отставки Зеленского с поста президента, сказал министр торговли США Говард Лютник. Кроме того, американский президент намерен взвешенно подойти к таким вопросам, как пауза в военной помощи Украине.

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