Витренко предложил Кабмину немедленно уволить Коболева из Нафтогаза

Витренко предлагает поменять руководство Нафтогаза / УНИАН

Юрий Витренко, который временно исполняет обязанности министра энергетики, предложил премьеру Денису Шмыгалю немедленно решить вопрос о смене руководства Нафтогаза, который возглавляет Андрей Коболев, а также назначить новый состав его Набсовета.

В частности, по словам Витренко, для этих кадровых перестановок есть несколько причин, говорится в письме чиновника Шмыгалю от 12 февраля, которое есть в распоряжении LB.UA:

Невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.

В июне 2019 года Наблюдательный совет НАК утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым, в частности, установлен прогноз добычи природного газа АО "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд куб. метров в 2019 году, и 14,9 млн куб. метров в 2020 году. Это, отмечает Витренко, противоречит распоряжению Кабмина от 20.03.2019 №161-р и постановлению от 26.04.2017 №351 об утверждении основных принципов осуществления государственной собственности АО "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которым добыча должна составить в 2019 году не менее 18,2 млрд. куб. метров газа, в 2020 году - не менее 20,1 млрд. куб. метров.

Дальнейшие планы по сокращению добычи газа.

Витренко отмечает, что на период 2021-2025 годов НАК ожидает сокращения добычи - прогнозные объемы в 2025 году от 9,9 до 12,5 млрд куб. метров по разным сценариям.

Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза Украины

За период с 01.10.2018 по 31.12.2019, проведенной Госудитслужбой, которыми установлены нарушения, приведшие к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд гривен.

Обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушения в АО Укртрансгаз на сумму 37,3 млрд гривен привели к занижению уплаченных Нафтогазу Украины дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства Нафтогаза Украины, прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности Нафтогаза Украины и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз.

Отметим, уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 действующих членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем согласно уставу НАК (п. 68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

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