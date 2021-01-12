Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс

Ермак примет участие во встрече советников нормандской четверки / УНИАН

Во вторник, 12 января, Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече советников в нормандском формате, сообщили в посольстве России в ФРГ.

"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата", — цитирует ведомство РИА Новости.

По информации Telegram-канала Политика страны, от Украины будет глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе встречи стороны обсудят выполнение решений саммита в Париже.

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