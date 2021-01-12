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Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс

12 января 2021, 12:20

В ходе встречи стороны обсудят выполнение решений саммита в Париже.

Ермак
Ермак примет участие во встрече советников нормандской четверки / УНИАН

Во вторник, 12 января, Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече советников в нормандском формате, сообщили в посольстве России в ФРГ.

"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата", — цитирует ведомство РИА Новости.

По информации Telegram-канала Политика страны, от Украины будет глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе встречи стороны обсудят выполнение решений саммита в Париже.

Новость обновляется.

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

  • 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.

Дмитрий Козак война на Донбассе нормандские переговоры Андрей Ермак
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