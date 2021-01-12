Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс

В ходе встречи стороны обсудят выполнение решений саммита в Париже.
Во вторник, 12 января, Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече советников в нормандском формате, сообщили в посольстве России в ФРГ.
"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата", — цитирует ведомство РИА Новости.
По информации Telegram-канала Политика страны, от Украины будет глава Офиса президента Андрей Ермак.
В ходе встречи стороны обсудят выполнение решений саммита в Париже.
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Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
Автор: Адриана Бубновская