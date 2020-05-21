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Голосование переселенцев на выборах: эксперт дал неутешительный прогноз для Слуги народа

21 мая 2020, 04:23

Возобновится жесточайшая конкуренция, считает Александр Кочетков.

Зеленский
Слуга народа – не отдельная партия, а всего лишь парламентский филиал Зеленского, считает Кочетков / УНИАН

Президент Владимир Зеленский - единственная надежда у партии Слуга народа и ее главный ресурс. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, это понимают в Офисе президента, и поэтому сейчас готовят ряд  инициатив и решений. В частности, обсуждают дерегуляцию, что даст прирост голосов со стороны малого и среднего бизнеса, ужесточение борьбы с коррупционерами, что может найти поддержку в широких массах.

"Потому что все понимают, что Слуга народа – не отдельная партия, а всего лишь парламентский филиал Владимира Зеленского. И чем выше рейтинг самого Зеленского, тем больше голосов получит его партия", - сказал Кочетков в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, именно поэтому ЦИК под давлением со стороны Офиса президента максимально упрощает систему голосования на выборах для переселенцев, поскольку власть надеется набрать голоса. С одной стороны, в ряде регионов это даст заметный плюс, считает Кочетков. Но вместе с тем голосование переселенцев возобновит жесточайшую конкуренцию: голоса умеренно проукраинских переселенцев, скорее всего, отойдут к партии власти, а более радикальные пророссийские (которых менее 30% среди всех переселенцев) будут голосовать за оппозиционные пророссийские силы.

"И это, вкупе с экономической ситуацией после коронавируса, в будущем может грозить Слуге народа катастрофой", - резюмировал политический эксперт.

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Как сообщал Главред, по данным опроса КМИС, если бы выборы были запланированы на середину мая, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.

ЦИК переселенцы Слуга народа выборы Владимир Зеленский новости Украины
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