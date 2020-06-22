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Порошенко хочется быть жертвой – Зеленский

Экс-президент хочет, чтобы все считали, что в нашей стране есть политические преследования, сказал украинский лидер.

22 июня 2020, 19:03
Порошенко хочет быть жертвой, полагает Зеленский – Зеленский и Порошенко
Петр Порошенко хочет быть жертвой, полагает Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывшему главе государства Петру Порошенко хочется быть жертвой.

Порошенко хочет, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования, рассказал Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, его полная версия опубликована на сайте президента.

Президент подчеркнул, что его не интересует бывший лидер страны и не интересуют вопросы политического преследования, поскольку он этим не занимается.

"У нас на носу – местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр", – отметил собеседник.

Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственностиПо мнению Зеленского, Порошенко просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила Европейская солидарность в Верховной Раде не голосовала ни за никакие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят.

Напомним, в Украине Петра Порошенко, в частности, обвиняют в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность первого заместителя главы ведомства Сергея Семочко. Экс-президент жаловался на политические преследования.

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