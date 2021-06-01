Зеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал сроки / УНИАН

Президент Владимир Зеленский допускает, что Россия готовит полномасштабную войну против Украины. Он даже назвал возможные сроки эскалации: в любой момент до 12-16 сентября, то есть до учений Запад-2021.

Цель Москвы – прорубить себе коридор в оккупированный Крым, пояснил Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его… Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина допускает "сюрпризы" и с другой стороны, в том числе со стороны Беларуси.

Отметим, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена еще в 2021 году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

В свою очередь генсек НАТО заявлял, что в Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России. РФ не оттянула от украинской границы значительное количество вооружения, поделился Столтенберг.

Тезисы Зеленского в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung