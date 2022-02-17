Зеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"

Путин действительно может признать "ЛДНР" - Зеленский / УНИАН

Российский глава государства Владимир Путин может признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Россия выдвигает условия Западу по ситуации с Украиной и НАТО, тем самым повышая ставки. Однако признание оккупационных администраций в ОРДЛО будет означать выход Москвы из Минских соглашений в одностороннем порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что Россия действительно идет по пути повышения ставок в ситуации с предъявлением новых условий Западу по украинскому государству и Североатлантическому альянсу. Но признание "ЛДНР" обернется выходом Москвы из "Минска", причем в одностороннем порядке.

Читайте такжеПризнание Путиным "ЛДНР" – реальный сценарий: Украину ожидает шантаж по Донбассу"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" - это односторонний выход из "Минска", - полагает Зеленский.

Также он отметил, что ситуация с Донбассом напоминает события Приднестровья, и здесь нет чего-либо нового. Либо Россия повышает ставки, либо решила закрыть кейс так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Планы России по признанию "ДНР" и "ЛНР"

Госдума России 15 февраля приняла постановление об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "государственности" и "суверенитета" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Решение поддержал 351 депутат.

Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать так называемой "независимости "ЛДНР". Парламент призвал мир подтвердить территориальную целостность и осудить действия России.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с решением Госдумы по "ЛДНР", заявил, что Москва привержена Минским соглашениями в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также сказал, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует "Минску".

В Офисе президента Украины подчеркнули, что голосование Госдумы РФ по признанию "ДНР" и "ЛНР" является шагом в направлении эскалации и осложнению ситуации в Европе. При этом Москва, таким образом, демонстрирует намерения по выходу из "Минска". В ОП призвали немедленно отреагировать на результаты голосования Думы.

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