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Зеленский одобрил допуск иностранных войск на территорию Украины

8 февраля 2021, 15:06

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины.

Владимир Зеленский
Зеленский одобрил допуск иностранных войск на территорию Украины / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" №1131-ІХ, который Верховная Рада приняла 26 января 2021.

Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины, сказано на сайте президента.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 000 украинских военнослужащих и около 11 000 иностранных участников. Согласно тексту закона, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение таких международных учений:

  • украино-американских учений "Репид Трайдент - 2021",
  • украино-британских учений "Козак Мейс - 2021",
  • украино-американских учений "Си Бриз - 2021",
  • украино-румынских учений "Реверайн - 2021",
  • украино-британских учений "Вориер Вотчер - 2021",
  • украино-польских учений "Три Меча - 2021",
  • украино-польских учений "Сильвер Сейбер - 2021".

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

Международные военные учения - о чем сообщалось ранее:

  • 29 июля 2020 года Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020 анонсировала свои военные маневры.
  • 2 декабря 2020 года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины рассчитывают на увеличение количества военных учений сил НАТО на территории, а также хотят более плотного взаимодействия с Альянсом.

Владимир Зеленский военные учения новости Украины
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