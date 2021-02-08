Зеленский одобрил допуск иностранных войск на территорию Украины / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" №1131-ІХ, который Верховная Рада приняла 26 января 2021.

Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины, сказано на сайте президента.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 000 украинских военнослужащих и около 11 000 иностранных участников. Согласно тексту закона, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение таких международных учений:

украино-американских учений "Репид Трайдент - 2021",

украино-британских учений "Козак Мейс - 2021",

украино-американских учений "Си Бриз - 2021",

украино-румынских учений "Реверайн - 2021",

украино-британских учений "Вориер Вотчер - 2021",

украино-польских учений "Три Меча - 2021",

украино-польских учений "Сильвер Сейбер - 2021".

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

Международные военные учения - о чем сообщалось ранее: