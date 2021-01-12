Зеленский похвалил Санду за позицию по Крыму и сказал, что думает о Приднестровье

Зеленский похвалил Санду за позицию по Крыму / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит главы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.

"Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - сказано в сообщении на странице Зеленского в Twitter.

Отметим, 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину.

После встречи Зеленский заявил о неизменной позиции Украины относительно Приднестровья. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", - заявил Зеленский.

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