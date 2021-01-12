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Зеленский похвалил Санду за позицию по Крыму и сказал, что думает о Приднестровье

12 января 2021, 13:33

В Украину с официальным визитом прибыла президент Молдовы.

Зеленский, Санду
Зеленский похвалил Санду за позицию по Крыму / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит главы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.

"Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - сказано в сообщении на странице Зеленского в Twitter.

Отметим, 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину.

После встречи Зеленский заявил о неизменной позиции Украины относительно Приднестровья. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", - заявил Зеленский.

Отношения Украины и Молдовы – о чем сообщалось ранее:

  • 5 января новоизбранный президент Молдовы Майя Санду рассказала, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским хотела бы обсудить безопасность региона, евроинтеграцию стран и необходимые для данной перспективы реформы.
  • 18 ноября победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.
  • 16 ноября Майя Санду, которая стала победителем президентских выборов в Молдове, анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский аннексия Крыма Майя Санду новости Украины
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