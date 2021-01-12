Зеленский похвалил Санду за позицию по Крыму и сказал, что думает о Приднестровье

В Украину с официальным визитом прибыла президент Молдовы.
Президент Украины Владимир Зеленский считает визит главы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.
"Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - сказано в сообщении на странице Зеленского в Twitter.
Отметим, 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину.
После встречи Зеленский заявил о неизменной позиции Украины относительно Приднестровья. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", - заявил Зеленский.
Отношения Украины и Молдовы – о чем сообщалось ранее:
- 5 января новоизбранный президент Молдовы Майя Санду рассказала, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским хотела бы обсудить безопасность региона, евроинтеграцию стран и необходимые для данной перспективы реформы.
- 18 ноября победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.
- 16 ноября Майя Санду, которая стала победителем президентских выборов в Молдове, анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.